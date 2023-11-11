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Западные союзники сместят украинского президента Владимира Зеленского. Причина этого — провал контрнаступления ВСУ и в целом неспособность добиться каких либо успехов в противостоянии с Россией.
Брайен отмечает, что лидеры Запада начинают понимать, что Украина неспособна одержать верх в военном конфликте с Россией. ВСУ терпят одно поражение за другим, а поставляемую западную технику уничтожают бойцы российских Вооруженных сил. Наилучшим исходом как для самой Украины, так и для США, стали бы мирные переговоры с Москвой, заключил эксперт.
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Александр Бойцов