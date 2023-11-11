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«Пора на выход». СМИ рассказали об участи Зеленского, уготованной ему Западом

Asia Times: Запад уберет Зеленского из-за провалов ВСУ
11 ноября 2023, 09:51
Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Западные союзники сместят украинского президента Владимира Зеленского. Причина этого — провал контрнаступления ВСУ и в целом неспособность добиться каких либо успехов в противостоянии с Россией.

Об этом пишет бывший помощник министра обороны США Стивен Брайен в своей аналитической статье для издания Asia Times. Он уверен, что у украинского лидера есть только два варианта, которые, впрочем, дадут одинаковый результат. Первый — проведение выборов в марте будущего года, как это планировалось ранее. Тогда его просто сменят политическими методами. Если же Зеленский будет сопротивляться, его просто уберут с помощью очередной цветной революции, в проведении которых так поднаторели американские политтехнологи и которая будет сродни очередному Майдану.

Брайен отмечает, что лидеры Запада начинают понимать, что Украина неспособна одержать верх в военном конфликте с Россией. ВСУ терпят одно поражение за другим, а поставляемую западную технику уничтожают бойцы российских Вооруженных сил. Наилучшим исходом как для самой Украины, так и для США, стали бы мирные переговоры с Москвой, заключил эксперт.

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Politico: Байден планирует «жёсткий разговор» с Си Цзиньпином о России и Иране
11 ноября 2023, 09:29

Фото: istockphoto/ffikretow

Американский президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры 15 ноября. На этой встрече глава Белого дома намерен поднять вопрос о роли Китая в конфликтах на Ближнем Востоке и на Украине.
По сообщению издания Politico, Байден собирается провести с китайским лидером «жёсткий разговор». Подобная формулировка кажется странной, так как Си Цзиньпин совсем не кажется человеком, готовым терпеть какую-либо жесткость от престарелого президента США. Однако в публикации сказано, что тот все же попытается убедить Пекин повлиять на Иран и пресечь попытки исламского государства вмешаться в палестино-израильский конфликт.

Наверняка Байден на переговорах не обойдет вниманием Тайвань и Украину. Источник издания отмечает, что американская администрация стремится к некоей перезагрузке отношений с КНР, чтобы конкуренция не переросла в конфликт. Однако, как отмечается в материале, пока неясно, допускает ли Пекин улучшение взаимоотношений с США, ставшие очень напряженными в последние годы.

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#китай
#встреча
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Назван возможный срок появления гиперзвука у США
Полковник Матвийчук допустил появление гиперзвука у США через пять-семь лет
11 ноября 2023, 06:57

Фото: istockphoto.com/grynold

По мнению полковника в отставке и военного эксперта Анатолия Матвийчука, США смогут разработать гиперзвуковое оружие только в конце текущего десятилетия, пишет «Лента.ру».
Он отметил, что американцы признались в отставании на пять-семь лет и нуждаются в этом времени для полного внедрения гиперзвуковых технологий. Матвийчук подчеркнул, что Россия следит за успехами США в этой области и готовится к развертыванию комплекса С-500, способного перехватывать суперзвук на скорости до 15-20 махов.

Даже будущие разработки, которые могут появиться у США в ближайшие 10-15 лет, уже находятся под контролем и могут быть нейтрализованы, если такое оружие будет внедрено. Главной трудностью для США, по словам эксперта, является создание мощного двигателя, способного развивать гиперзвуковые скорости.

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Звезду «Реальных пацанов» внесли в базу украинского «Миротворца»
Актера из «Реальных пацанов» Наумова внесли в базу украинского «Миротворца»
11 ноября 2023, 06:32

Фото: istockphoto/JARAMA

Актера Николая Наумова, известного своим участием в сериале «Реальные пацаны», внесли в базу данных «Миротворец» Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.
По данным канала, решение о включении артиста в список было принято после показа финального эпизода сериала. В заключительной серии персонажи посетили госпиталь, где проходят лечение участники специальной военной операции (СВО) на Украине.

Один из военнослужащих, принимавших участие в съемках, рассказал, что последний эпизод «Реальных пацанов» снимали в Москве. По его словам, сценарий не был предоставлен солдатам, и они, не имея его, делились перед камерой реальным опытом участия в боевых действиях.

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Агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга США до негативного
Агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного
11 ноября 2023, 05:37

Фото: iStock/MarianVejcik

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service ухудшило прогноз рейтинга Соединенных Штатов со «стабильного» до «негативного», отмечено в официальном заявлении агентства.
«Агентство изменило прогноз по рейтингам правительства США со „стабильного“ на „негативный“ и подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне „Aaa“,» — говорится в сообщении.
Эксперты подчеркивают, что главным фактором, влияющим на изменение прогноза, является увеличение рисков снижения бюджетной устойчивости США, которые уже не могут быть полностью скомпенсированы уникальными кредитными преимуществами страны.

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#эксперты
#дефицит
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Стало известно о возможном увольнении глава МВД Британии
Evening Standard: главу МВД Британии могут уволить из-за критики полиции
11 ноября 2023, 04:40

Фото: iStock/nevenmn

Главе британского Министерства внутренних дел Суэлле Браверман грозит увольнение в ближайшие дни
Это связано с критикой, высказанной в адрес действий полиции в ходе демонстраций в поддержку Палестины, сообщает Evening Standard, ссылаясь на высказывания члена парламента от консервативной партии.

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Диетолог назвала продлевающие молодость продукты
Врач Белева посоветовала для продления молодости включить в рацион сельдь и рис
11 ноября 2023, 03:49

Фото: iStock/Svetlana Monyakova

Гастроэнтеролог-диетолог Эльвира Белева поделилась списком продуктов, которые, по ее мнению, способствуют замедлению процессов старения, пишут «Известия».
Врач отметила важность альфа-липоевой кислоты, которая стимулирует производство глутатиона, важного антиоксиданта, предотвращающего преждевременное старение организма. Белева рекомендует включать в рацион продукты, богатые этой кислотой, такие как молоко, горох, рис, фасоль, бананы, грибы, шпинат и брокколи.

Диетолог также подчеркнула важность линоленовой кислоты, которая способствует укреплению иммунитета, замедлению процессов старения и ускорению сжигания жира. Она отметила, что эту кислоту можно получать из таких продуктов, как скумбрия, сардины, лосось, сельдь, грецкие орехи, соя и льняное масло.

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#диетолог
#масло
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ФБР изъяло электронные устройства у мэра Нью-Йорка
11 ноября 2023, 02:30

Фото: iStock/Racide

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США изъяли у мэра Нью-Йорка Эрика Адамса электронные устройства в ходе расследования его возможного вовлечения в коррупционные связи, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на информированные источники, в пятницу.
По данным источников, в понедельник сотрудники ФБР подошли к Адамсу на улице и, попросив охранников мэра отойти в сторону, изъяли у него электронные устройства: как минимум два телефона и iPad.

«Как бывший сотрудник правоохранительных органов, я ожидаю, что все мои коллеги будут соблюдать закон и полностью сотрудничать с расследованием. Я намерен продолжать поступать так же», — цитирует газета заявление самого Адамса.
Мэр также подчеркнул, что у него «нет ничего, что стоило бы скрывать».

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В Киевской области Украины произошли взрывы, объявлялась воздушная тревога
11 ноября 2023, 01:12

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Серии взрывов зафиксированы в Киевской области, сообщает украинское издание Klymenko Time в своем Telegram-канале.
По информации источника, в Киеве была объявлена воздушная тревога. На данный момент дополнительных деталей нет.

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ЦАХАЛ заявил о взятии под контроль опорных пунктов ХАМАС на севере Газы
ЦАХАЛ установил контроль над опорными пунктами ХАМАС на севере сектора Газа
11 ноября 2023, 00:42

Фото: iStock/e-crow

Израильская армия (ЦАХАЛ) объявила о захвате ключевых позиций радикального палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа.
Информация об этом появилась в официальном канале армии в Telegram.

По оценкам израильских военных, в ходе нескольких дней боевых действий было ликвидировано приблизительно 150 террористов, а также установлен контроль над стратегически важными пунктами ХАМАС.

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