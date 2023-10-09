«Пора начинать переговоры»: На Украине назвали последствия израильского конфликта для ВСУ

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После начавшегося израильско-палестинского конфликта, Киеву необходимо срочно начать переговоры о перемирии с Москвой, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«На этом фоне, конечно, полный крах для Украины. Однозначно теперь надо немедленно отменять военное положение и начинать переговоры между правительствами Украины и России. Другого варианта не существует. Нужно временное перемирие и надо провести выборы», - прокомментировал ситуацию Соскин.
Эксперт напомнил, что Иерусалим - главный союзник Вашингтона на Ближней Востоке, именно поэтому - поддержка Израиля станет для Штатов приоритетной.
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