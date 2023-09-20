Радио1
Главная / Новости / Политика/ «Порошайка в спортивных штанах»: Рогов о том, как встретили Зеленского в США

«Порошайка в спортивных штанах»: Рогов о том, как встретили Зеленского в США

Рогов: Зеленского в США встречают не лучшим образом
20 сентября 2023, 15:42

Президента Украины Владимира Зеленского на этот раз в США встретили более сдержано, так как народ устал от «попрошайки в спортивных штанах». Так считает глава запорожского движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Зеленского, мягко говоря, в США встречают в этот раз не лучшим образом. Уже нет былого восторга, рукоплесканий и заигрываний. Настало время отрезвления. Американский народ устал от украинского попрошайки в спортивных штанах», - цитирует РИА Новости Рогова.

Он также отметил тот факт, что американские политики уже начали публично критиковать Зеленского и требуют у него отчет за предоставленные ранее средства. Таким образом, Рогов уверен, что Зеленский держится у власти только благодаря финансовым схемам, разработанным совместно с Байденом.


Накануне конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Зеленскому стоило бы надеть галстук и костюм для того, чтобы требовать деньги у США. Так прокомментировала внешний вид украинского лидера, в котором он предстал на Генассамблее ООН.

Читайте также:

В конгрессе США потребовали отчет о переданных Киеву деньгах

Депутат Шеремет назвал позором выступление Зеленского в ООН

Конфликт на Украине может продлиться еще 6-7 лет


#сша
#деньги
#оон
#новости
#зеленский
#рогов
Читайте нас в
Экс-депутат Рады Килинкаров: Западные лидеры начали игнорировать Зеленского
20 сентября 2023, 16:25

Фото: iStock/Velishchuk

Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что Польша навряд ли выйдет из условной «антироссийской коалиции. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
«Кроме того, поляки уже не в первый раз демонстрируют свое желание получить определенные преференции от Евросоюза на фоне проблем с Украиной. Думаю, что после завершения предвыборной гонки они снова сядут за стол переговоров и начнут клянчить у ЕС дотаций для своих фермеров в обмен на транзитный пропуск украинского зерна», — цитирует Килинкарова Общественная служба новостей.

По мнению политика, все мировое сообщество устало от Украины и ее лидера Владимира Зеленского, который сильно злоупотребляет «наглой дипломатией». Килинкаров отметил, что в дальнейшем объем западной военной помощи снизится.

Читайте также:

Депутат Белик: Польша не изменяет своей русофобской политике

Президент Польши Дуда публично оскорбил Украину

В Польше объяснили отмену встречи Дуды с Зеленским

#политика
#гонки
#пропуск
#депутат
#польша
#ес
#служба
Читайте нас в
Рогов ответил на обвинения Украины в «похищении детей»
Рогов: Россия спасает детей из новых регионов от террора со стороны ВСУ
20 сентября 2023, 16:15

Фото: iStock/booblik_uk

Глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия «похищает» детей из новых регионов. Его слова приводит издание РИА Новости.
Рогов отметил, что подобные заявления главы киевского режима переходят все границы. Он пояснил, что несовершеннолетние с согласия родителей и при сопровождении взрослых вывозятся с районов, которые находятся рядом с фронтом. При нормализации обстановки и восстановления безопасности, дети возвращаются обратно. 
 
Собеседник издания также подчеркнул, что Россия спасает детей от террора и постоянных обстрелов, добавив при этом, что они за счет бюджета посещают лагеря и здравницы.  

Читайте также: 

«Порошайка в спортивных штанах»: Рогов о том, как встретили Зеленского в США

Американский журналист Хинкл заявил о скором жестоком финале для Зеленского

Житель Барнаула отравил воду для мобилизованных, его обвинили в госизмене
#россия
#дети
#журналист
#лагеря
#счёт
#рогов
Читайте нас в
Произошло еще одно обрушение в доме в Балашихе
20 сентября 2023, 16:00

Фото: Дмитрий Белицкий

Произошло еще одно обрушение после взрыва газа в доме Балашихе.
 Бетонная плита обрушилась на землю. Информацию передает телеграм-канал Mahs.

Ранее в пресс-службе подмосковного Министерства здравоохранения сообщили о 5 погибших и 13 пострадавших. После первого обрушения бетонной плиты погибло два спасателя. Все раненые госпитализированные, им оказывается медицинская помощь.

Напомним, что взрыв в доме произошел 20 сентября, в 8:21 по причине детонации газовоздушной смеси. Из-за взрыва обрушились 3, 4 и 5 этажи, разрушено около 10 квартир. 

Сейчас в управляющей и газовой компаниях проводят обыски и опрашивают сотрудников по факту происшествия.

Читайте также: 

Власти Подмосковья выплатят компенсации пострадавшим при взрыве газа в Балашихе

Брынцалов выразил соболезнования в связи с трагедией в Балашихе

«Весь стояк остался без дверей»: очевидица о последствиях взрыва в Балашихе

#взрыв
#авария
Читайте нас в
МИД РФ назвал учения НАТО подготовкой к столкновению с Россией
Грушко: учения НАТО являются частью приготовлений к военным действиям с РФ
20 сентября 2023, 15:58

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что учения НАТО в 2024 году являются приготовлением к военным действиям против РФ. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Грушко назвал учения «демонстрацией силы и провокацией». 
 
По словам заместителя главы российского внешнеполитического ведомства, проводимыми учениями, НАТО доказывает, что их действия направлены на приготовление к военному противостоянию с РФ. Об этом свидетельствует сценарий учений. 
 
Отмечается, что учения блока НАТО запланированы на 2024 год. В них примут участие 31 страна альянса и не вошедшая в настоящее время в объединение Швеция.

Прежде, бывший аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что ВС РФ уничтожили лучшие бригады ВСУ, подготовленные НАТО.

Читайте также: 

Решение об отправке Украине дальнобойных ракет за Байденом

Newsweek: Россия и Китай обладают в Генассамблее ООН большим влиянием, чем США

Столтенберг призвал власти Германии поставить Украине ракеты Taurus
#россия
#учения
#сценарий
#оон
#швеция
#нато
#ракеты
#рф
Читайте нас в
«Уже не до смеха»: В США встревожились сигналом Путина о новом оружии
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Путин намекнул на разработку мощного оружия
20 сентября 2023, 15:53

Фото: istock / 3D_generator

США должны быть обеспокоены словами президента РФ Владимира Путина о новом типе вооружений. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Ранее российский лидер во время выступления на сессии ВЭФ заявил о том, что новое оружие на физических принципах в ближайшее время будет обеспечивать безопасность любой страны. 

Ларри Джонсон подчеркнул, что Вашингтону стоит обратить внимание на слова российского президента. 

«Пять лет назад Россия сказала, что обладает гиперзвуковыми ракетами, но мы тогда рассмеялись. Сейчас уже не до смеха», — высказал точку зрения Джонсон.

На сегодняшний день Соединенные Штаты уязвимы перед ракетами российского производства Кинжал и Циркон. Департамент обороны США был удивлен от возможностей российского вооружения. 

Читайте также: 

Зеленский раскрыл страшную правду о контрнаступлении ВСУ

Пушилин заявил, что ВСУ не смогут переломить ситуацию на фронте

Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО

#сша
#россия
#оружие
#вэф
#вооружения
#рф
Читайте нас в
Подмосковный Минздрав сообщил о пяти погибших после взрыва газа в Балашихе
20 сентября 2023, 15:47

Фото: Istockphoto / VILevi

В результате утреннего взрыва газа в жилой девятиэтажке в Балашихе пять человек погибли и 13 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Семь пострадавших госпитализированы, медицинская помощь им оказывается в полном объёме. Остальные шесть были осмотрены врачами на месте и от госпитализации отказались», – сказали «Интерфаксу» в ведомстве.
Утром на Октябрьской улице в Балашихе в газифицированной девятиэтажке сдетонировала газовоздушная смесь. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир. 
 
При повторном обрушении перекрытий дома под завалами оказались шесть спасателей. По последним данным, среди погибших – три жителя дома и два спасателя.
 
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, прибывший на место ЧП, сообщил, что из аварийного дома спасатели эвакуировали 170 человек. От взрыва также пострадали несколько машин и квартиры в соседних домах. В городе организованы три пункта временного размещения. Жителей обеспечивают горячим питанием и водой, оказывают психологическую помощь.

Читайте также:

Андрей Воробьёв выразил соболезнования семьям погибших спасателей

Глава округа Балашиха Сергей Юров выразил благодарность за поддержку губернатору Подмосковья

Администрация Балашихи запустила горячую линию для помощи пострадавшим от последствий взрыва


#балашиха
#взрыв бытового газа
#губернатор
#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
Читайте нас в
Решение об отправке Украине дальнобойных ракет за Байденом
FP: все ведомства США одобрили отправку ВСУ ракет ATACMS, решение за Байденом
20 сентября 2023, 15:47

Фото: сайт Кремля

Издание Foreign Policy сообщает, что все американские ведомства одобрили поставку Украине дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Однако, авторы статьи отметили, что окончательное решение будет принимать президент США Джо Байден.
Журналисты сослались на заявление анонимного сотрудника конгресса. По словам собеседника издания, в том случае, если ракеты не будут поставлены Киеву, это будет означать лишь то, что соответствующее разрешение не дал американский президент.  
 
Представитель аппарата конгресса добавил, что Вашингтон по-прежнему опасается эскалации конфликта с Россией, что определяет действия властей США и их подходы к отправке оружия на Украину. 

Прежде сообщалось, что генсек НАТО Столтенберг призвал власти Германии поставить Украине ракеты Taurus.

Читайте также: 

Пентагон отправил Украине новые смертоносные танки

В Германии сообщили ужасные новости об Украине

NTV: Решение о поставках Киеву ракет Taurus будет принято на днях





#сша
#президент
#заявление
#новости
#нато
#ракеты
#пентагон
Читайте нас в
Россия не будет оповещать генсека СЕ о военном положении
Дума в первом чтении одобрила проект отмены уведомления СЕ о военном положении
20 сентября 2023, 15:21

Фото: iStock/rarrarorro

Госдума поддержала в первом чтении законопроект, который отменяет обязанность уведомлять генсека Совета Европы о введении или прекращении военного положения на территории РФ. Соответствующая информация размещена на сайте правительства.
Законопроект был внесен на рассмотрение президентом России Владимиром Путиным девятого августа. 
 
В настоящее время действует положение, согласно которому, Россия обязана уведомить ООН и СЕ о введении в РФ военного положения. В соответствии с нововведением, Россия оставляет за собой право информировать о введении военного положения только ООН. 
 
Прежде, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Европы стал негативно влиять на развитие других стран и тормозить его. Он также отметил, что политические решения государств, которые в нем состоят, принимались под давлением Вашингтона. 

Читайте также: 

Вашингтон готовит Зеленскому неприятный сюрприз

Песков: визит Владимира Путина в КНР готовится в октябре

Политолог Перинчек: США использовали удобного человека, чтобы досадить России
#сша
#россия
#вячеслав володин
#законопроект
#развитие
#право
#оон
#рф
Читайте нас в
Путин принял приглашение поучаствовать в форуме в КНР
20 сентября 2023, 15:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сообщил, что принял предложение председателя КНР Си Цзиньпина посетить страну для участия в форуме «Один пояс - один путь», который состоится в сентябре. Об этом он рассказал на встрече с представителем КНР Ван И.
Прежде, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готовится посетить КНР в октябре, однако отметил, что конкретные сроки в настоящее время не известны. 
 
Глава государства подтвердил анонсированные Песковым визит в КНР и сообщил, что принял предложение посетить страну с удовольствием. Он также отметил, что в ходе поездки посетит форум «Один пояс - один путь».  Владимир Путин подчеркнул, что грядущее мероприятие соответствует интересам России. 

Читайте также: 

Расшифрован намек Путина Южной Корее

Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО

Лукашенко о переговорах с Путиным: «Украина — это цветочки, ягодки впереди»
#форум
#владимир путин
#украина
#поездки
#дмитрий песков
#рф
Читайте нас в
Достижения.рф