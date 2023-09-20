Президента Украины Владимира Зеленского на этот раз в США встретили более сдержано, так как народ устал от «попрошайки в спортивных штанах». Так считает глава запорожского движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Зеленского, мягко говоря, в США встречают в этот раз не лучшим образом. Уже нет былого восторга, рукоплесканий и заигрываний. Настало время отрезвления. Американский народ устал от украинского попрошайки в спортивных штанах», - цитирует РИА Новости Рогова.
Он также отметил тот факт, что американские политики уже начали публично критиковать Зеленского и требуют у него отчет за предоставленные ранее средства. Таким образом, Рогов уверен, что Зеленский держится у власти только благодаря финансовым схемам, разработанным совместно с Байденом.
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