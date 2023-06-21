Порошенко заявил, что Украина использовала 30% сил для наступления

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Экс-президент Украины Порошенко: ВСУ задействовали в наступлении лишь 30% подготовленных подразделений
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что основная группировка украинских военнослужащих еще не была задействована в боях. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News.
По его словам, в наступательных действиях были задействованы лишь 30% ВСУ. Он также отметил силу российской армии и заявил, что за 15 месяцев проведения СВО, она приобрела уникальный боевой опыт. Порошенко подчеркнул, что значительная часть киевского резерва еще не приступала к ведению боевых действий.
Ранее «Радио 1» сообщало, что американский эксперт назвал наступление ВСУ «ужасной резней украинских войск».
По его словам, в наступательных действиях были задействованы лишь 30% ВСУ. Он также отметил силу российской армии и заявил, что за 15 месяцев проведения СВО, она приобрела уникальный боевой опыт. Порошенко подчеркнул, что значительная часть киевского резерва еще не приступала к ведению боевых действий.
Анастасия Крестьянова