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«Мне жаль папу Римского, это фантастический человек, которого я уважаю, но у нас есть лучшие посредники, чем он. Это солдаты вооруженных сил Украины. Они - наши лучшие посредники», - прокомментировал ситуацию Порошенко.
Напомним, ранее жена бывшего президента Украины Марина Порошенко заявила, что Украина страдает только по своей собственной вине. «Украина страдает от украинского нашествия», - прокомментировала ситуацию бывшая первая леди страны.
Ранее «Радио 1» сообщало, как белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что власти Киева не воспользовались возможностью на мирную жизнь граждан Украины.