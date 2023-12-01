Порошенко заявил, что Зеленский не пустил его в командировку в США и Польшу

Фото: РИА Новости/Стрингер
Бывший президент Украины, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что пограничники по указанию офиса Владимира Зеленского не пустили его в командировку в США и Польшу, хотя у него был соответствующий документ, подписанный председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком. Об этом Порошенко написал в своем телеграм-канале.
При этом в Варшаве Порошенко собирался договориться о разблокировании границы польскими перевозчиками. Он также отметил, что для офиса нынешнего президента Украины Владимира Зеленского боевые действия «закончились» и на данный момент его команда занимается выборами.
Читайте также:
Россия получила неожиданную помощь от поляков, пишут СМИ
Медведев прокомментировал перенос выборов на Украине
Венгрия не будет ветировать вступление Украины в ЕС, заявил Орбан
Екатерина Коршунова