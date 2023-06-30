Посла Колумбии вызвали в МИД РФ из-за ситуации в Краматорске

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После заявления Боготы о колумбийцах в Краматорске посла республики вызвали в МИД РФ
Посла Колумбии Эктора Аренаса Нейру вызвали в российский МИД после заявления Боготы о нахождении граждан республики в Краматорске ДНР. Информация об этом есть на официальном сайте дипломатического ведомства.
В министерстве послу порекомендовали издать указания к запрету колумбийцам к посещению территорий, на которых идут боевые действия.
Известно, что удар ВС РФ по пункту дислокации украинских бойцов по Краматорску пришёлся на здание, в котором в тот момент находились колумбийцы.
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В министерстве послу порекомендовали издать указания к запрету колумбийцам к посещению территорий, на которых идут боевые действия.
«Желаем колумбийским гражданам скорейшего восстановления и возвращения в безопасное место», — говорится в сообщении МИД.
Известно, что удар ВС РФ по пункту дислокации украинских бойцов по Краматорску пришёлся на здание, в котором в тот момент находились колумбийцы.
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Андрей Гаврилов