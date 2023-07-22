Посла РФ вызовут в МИД Польши из-за слов Путина о Сталине

Фото: iStock/Michal Wecel
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что посла РФ в Варшаве Сергея Андреева вызовут в МИД страны после слов российского президента Владимира Путина о получении Польшей значительную часть земель благодаря Иосифу Сталину.
«Посол РФ будет вызван в МИД», — написал глава польского правительства в Twitter.
Он также обвинил Сталина в смерти сотен тысяч поляков, назвав его при этом "военным преступником".
«Историческая правда не подвергается дискуссии», — подчеркнул Моравецкий.
Читайте также:
В Польше депутаты устроили матерную перепалку из-за Украины
Путин: Весь Запад видит, что их «хваленая» техника прекрасно горит
Польский премьер Моравецкий: Польша не будет открывать свой рынок для украинского зерна.
Диана Аванесян