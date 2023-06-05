Посланник Папы Римского прибудет в Киев

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По информации источника, Маттео Дзуппи желает выслушать представителей киевского режима и их позицию о том, какие пути достижения мира они видят. Его визит на территорию Украины продлится с 5 по 6 июня.
«Архиепископ Болоньи кардинал Маттео Мария Дзуппи посетит 5-6 июня Киев в качестве посланника Папы Римского Франциска. Цель этой инициативы — внимательно выслушать украинские власти о возможных путях достижения справедливого мира и поддержать гуманитарные усилия, способствующие ослаблению напряженности», - сообщает издание.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на Украине заявили о критической ситуации с бомбоубежищами.