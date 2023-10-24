Посланник Ватикана наградил Пашиняна рыцарским орденом

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Посланник Ватикана в Армении архиепископ Жозе Авелино Бетанкур наградил премьер-министра Никола Пашиняна орденом кавалера Большого креста Папы Пия IX. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского кабмина.
Отмечается, что архиепископ, по завершении своей дипломатической миссии в Армении, вручил Пашиняну одну из высших наград Святого Престола, которую присуждает Папа Франциск.
Премьер-министра Армении наградили в целях содействия укреплению и развитию деловых отношений между государствами.
Пашинян выразил благодарность всему Святому престолу и заявил о желании правительства Армении развивать дальнейшее сотрудничество с Ватиканом.
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Премьер-министра Армении наградили в целях содействия укреплению и развитию деловых отношений между государствами.
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Анастасия Чинкова