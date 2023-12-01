После операции Израиля в Газе начнется период «стабилизации», пишут СМИ

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После интенсивной фазы операции Израиля в секторе Газе начнется период «стабилизации». Об этом пишет Financial Times.
Как сообщает издание, остается неизвестным, будут ли израильские силы присутствовать в анклаве в период «стабилизации». Отмечается, что Израиль планирует, что операция против ХАМАС продлится год или более.
Самая напряженная фаза данной операции ожидается в начале следующего года. По данным источника, у этой операции не будет четкого окончания.
Ранее сообщалось, что Израиль планирует параллельно с операцией на севере сектора Газа начать операцию на юге анклава. Отмечается, что большая часть лидеров палестинского движения ХАМАС, а также боевики, заложники и ракетный арсенал находятся на юге Газы.
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Самая напряженная фаза данной операции ожидается в начале следующего года. По данным источника, у этой операции не будет четкого окончания.
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Екатерина Коршунова