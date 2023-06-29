После слов Путина о сожжении Корана, турки захотели принять в НАТО РФ, вместо Швеции

Фото: kremlin.ru
Жители Турции выразили уважение и благодарность Владимиру Путину
Читатели турецкого издания Haber7 выразили уважение главе РФ Владимиру Путину, после того, как он заявил, что в России сожжение Корана считается преступлением, их комментарии приводит «РИА Новости».
«Давайте вместо Швеции примем Россию в НАТО», - прокомментировал ситуацию один из онлайн-пользователей.
«Дай бог, Путин справится с теми, кто сжигает нашу священную книгу», - отметил второй.
«Браво, Путин. Он проявляет уважение и не изрыгает ненависть, как Америка и Европа», - подытожил третий.
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«Давайте вместо Швеции примем Россию в НАТО», - прокомментировал ситуацию один из онлайн-пользователей.
«Браво, Путин. Он проявляет уважение и не изрыгает ненависть, как Америка и Европа», - подытожил третий.
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Евгения Парфентьева