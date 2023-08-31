«Последний шанс»: Кулеба прокомментировал встречу Путина и Эрдогана

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva
Предстоящая встреча российского лидера Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана станет последним шансом для возобновления зерновой сделки, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, во время выступления в испанском Толедо.
«Я думаю, что сентябрь будет очень важным в плане зерновой сделки и формулы мира. Мы знаем, что будет встреча Путина и Эрдогана. Это едва ли не последний шанс, чтобы увидеть возвращение России в черноморскую зерновую сделку», - прокомментировал ситуацию Кулеба.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что как только Запад выполнит все обещания, Россия «в тот же день, в тот же час» вернётся к зерновой сделке.
Читайте также:
В Турции сомневаются в сохранении зерновой сделки без участия России
Sabah: Переговоры России и Украины по зерновой сделке могут пройти в Стамбуле
Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки
Евгения Парфентьева