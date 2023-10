Последняя песня The Beatles выйдет 2 ноября

«Мы все приняли участие в этой записи, это настоящий трек The Beatles. Продолжать творить музыку The Beatles в 2023 году — это захватывающе», - поделился Пол Маккартни.

Согласно объявлению, 2023 год приносит один из наиболее ожидаемых релизов в истории The Beatles. Эта песня была записана на кассету низкого качества с аккомпанементом фортепиано и была забыта на долгое время. Запись была случайно обнаружена в 1994 году женой Джона Леннона, Йоко Оно, которая передала ее Полу Маккартни. Долгое время музыканты пытались устранить шумы и недостатки звучания.С помощью современных технологий запись была успешно очищена от шумов, а голоса разделены и переработаны. Когда музыканты впервые услышали улучшенное качество спустя 45 лет после первой записи, они были глубоко впечатлены.Песня «Now and Then» была окончательно отрепетирована в прошлом году, и в ней использованы старые партии электрической и акустической гитары, записанные Джорджем Харрисоном в 1995 году, а также новые барабаны от Ринго Старра, дополнительный вокал и аранжировка струнных инструментов, созданная Полом Маккартни в соавторстве с другими музыкантами.Песня «Now and Then» будет доступна для прослушивания 2 ноября в 14:00 по лондонскому времени (17:00 мск). Стоит отметить, что данная композиция будет выпущена в формате двойного A-side совместно с первой песней The Beatles «Love Me Do» 1962 года. Обе песни представлены в формате стерео и Dolby Atmos. Клип к песне «Now and Then» будет выпущен 3 ноября.