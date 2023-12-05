Послы стран Балтии выразили Польше демарш из-за блокады украинской границы

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Послы стран Балтии в Варшаве выразили Польше демарш из-за блокады границы с Украиной. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикас порталу ERR.
Напомним, ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска, которые находятся на границе с Украиной. В их требования входили: восстановление отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановка действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после февраля прошлого года и проведение их проверки, а также раздел очереди пустых и загруженных машин.
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Екатерина Коршунова