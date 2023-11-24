Послов Бельгии и Испании вызовут в МИД Израиля после заявления премьер-министров

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Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что послы Бельгии и Испании будут вызваны в МИД для дачи разъяснений. Поводом для этого лстали заявления премьер-министра Испании Педро Санчеса и его бельгийского коллеги Александера де Коро по поводу палестино-израильского конфликта.
Глава израильского МИД заявил, что его страна решительно осуждает ложные заявления Санчеса и де Коро, которые создают «попутный ветер» терроризму. По его словам, Израиль действует в соответствии с нормами международного права и борется со смертоносной экстремистской организацией. Коэн заявил, что послы Бельгии и Испании будут вызваны в МИД Израиля для жесткой разъяснительной беседы.
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Александр Бойцов