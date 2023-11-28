Азербайджан выразил протест трём западным государствам

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Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало послов США, Германии и Франции из-за незаконных финансовых операций. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Дипломатам сообщили о том, что новостной портал «AbzasMedia» проводил незаконные финансовые операции вместе с организациями, которые зарегистрированы в указанных странах. Кроме того, выяснилось, что в противоправной деятельности участвовали и правительства этих стран.
По законодательству Азербайджана серьёзными нарушениями являются незарегистрированные на государственном уровне грантовые соглашения, а также выделение средств проектам, не прошедшим регистрацию.
В ведомстве отметили, что Азербайджан осудил действия США, Германии и Франции в стране, поскольку это можно трактовать на незаконное вмешательство во внутренние дела государства.
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По законодательству Азербайджана серьёзными нарушениями являются незарегистрированные на государственном уровне грантовые соглашения, а также выделение средств проектам, не прошедшим регистрацию.
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Анастасия Чинкова