Пособие по украинскому языку направили в новые регионы

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Министерство просвещения Российской Федерации организовало отправку учебных материалов по украинскому языку для начальных классов в новые регионы России. Об этом сообщил заместитель министра просвещения Александр Бугаев в интервью ТАСС.
Эти учебные материалы были направлены в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области. Как пояснил Бугаев, учебный предмет по украинскому языку будет изучаться в этих регионах на добровольной основе.
Тем не менее, замминистр подчеркнул, что вся образовательная программа будет проводиться на государственном русском языке.
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«Если родители желают, чтобы их дети изучали украинский язык как родной язык факультативно, для этой цели были созданы эти учебные пособия», — сказал он.
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Артем Кузьмин