Посол Антонов: Обвинения США в непрофессиональном поведении ВКС России в Сирии неприличны

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Антонов также подчеркнул, что именно США нарушают правила полетов. Они пренебрегают нормами безопасности и делают это ежедневно. Российский посол также отметил, что военнослужащие США находятся в Сирии, нарушая нормы международного права, а их высказывания в отношении ВС РФ являются способом отвлечения внимания от их противоправных действий.
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