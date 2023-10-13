Посол Антонов обвинил США в разрушении правил многосторонней торговли

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что США своими санкционными выпадами разрушают принципы и правила многосторонней торговли. По его словам, в России уже давно поняли, что для Вашингтона лозунги о свободном рынке являются пустым звуком. Об этом пишут «Известия».
Дипломат отметил, что он совершенно не удивлён введению санкций против ряда судовладельческих компаний за якобы обход «ценового потолка» на российскую нефть.
Сегодняшние действия американской администрации он назвал очередным тому подтверждением.
Напомним, что в четверг, 12 сентября, правительство США ввело санкционные ограничения в отношении двух компаний и двух владельцев судов, перевозивших российскую нефть. Причиной стало нарушение так называемого потолка цен на «черное золото» из России.
По сообщению американского министерства финансов, рестрикции коснулись компании Lumber Marine SA, которая базируется в Объединенных Арабских Эмиратах, а также турецкой фирмы Ice Pearl Navigation Corp. Кроме того, под санкции попали танкер, принадлежащий Lumber Marine SA под названием SCF Primorye и корабль Yasa Golden Bosphorus, собственником которого является турецкая компания.
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«Когда американцы не могут выиграть в честной конкуренции или осознают провальность собственной ограничительной стратегии, в ход идет весь арсенал вмешательств <...>. Оказывается неприкрытое давление на дружественные России государства», — сказал Антонов.
Напомним, что в четверг, 12 сентября, правительство США ввело санкционные ограничения в отношении двух компаний и двух владельцев судов, перевозивших российскую нефть. Причиной стало нарушение так называемого потолка цен на «черное золото» из России.
По сообщению американского министерства финансов, рестрикции коснулись компании Lumber Marine SA, которая базируется в Объединенных Арабских Эмиратах, а также турецкой фирмы Ice Pearl Navigation Corp. Кроме того, под санкции попали танкер, принадлежащий Lumber Marine SA под названием SCF Primorye и корабль Yasa Golden Bosphorus, собственником которого является турецкая компания.
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Артем Путинцев