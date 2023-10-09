Посол Антонов объяснил, чем обернется отказ США от ратификации ДВЗЯИ

Фото: РИА Новости/Михаил Тургиев
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что отказ американской стороны от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вынуждает Российскую Федерацию предпринять шаги для восстановления паритета. Об этом пишет РИА Новости.
«РФ ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году. Мы и подавляющее большинство международного сообщества более четверти века ожидали, что США последуют нашему примеру, показав себя ответственной ядерной державой. Ожидания оказались напрасными», — цитирует агентство слова российского посла.
Антонов подчеркнул, что Соединённые Штаты вынуждают Москву делать шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ, и назвал нарушение глобального стратегического паритета недопустимым.
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