Посол Антонов: Поведение США по поводу диалога России и КНДР вызывает отторжение

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Соединенные Штаты пытаются представить продуктивный диалог между Россией и КНДР как фактор нестабильности в мире, что является проявлением двуличия и может вызывать лишь недоумение и отторжение. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводит ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что в таком случае как точно такой же фактор нестабильности в регионе следует расценивать «американские действия по сколачиванию военных коалиций в АТР» и увеличение числа крупномасштабных военных учений вблизи Корейского полуострова.
Встреча лидеров России и Северной Кореи прошла сегодня, 13 сентября, на космодроме «Восточный». Помимо обсуждения вопросов, связанных с ракетным вооружением и космосом, лидеры стран обменялись мнениями относительно ситуации в мире и регионе, а также обсудили развитие отношений в области сельского хозяйства. Президент России Владимир Путин сообщил, что у стран существует ряд интересных совместных проектов, которые будут реализованы в различных сферах.
Ким Чен Ын заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для КНДР. Также он отметил, что Северная Корея поддерживает проведение Россией специальной военной операции. Встреча лидеров государств завершилась официальным обедом, где Владимир Путин поднял бокал за благополучие и процветание народов России и КНДР.
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«У США нет никакого права учить нас как жить. Россия, ответственная ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности ООН, способна самостоятельно решать, с кем взаимодействовать», — заключил российский посол.
Ким Чен Ын заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для КНДР. Также он отметил, что Северная Корея поддерживает проведение Россией специальной военной операции. Встреча лидеров государств завершилась официальным обедом, где Владимир Путин поднял бокал за благополучие и процветание народов России и КНДР.
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Артем Путинцев