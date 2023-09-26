Посол Антонов призвал США не усиливать в Армении антироссийские настроения

Фото: сайт Посольства РФ в США
Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон воздержаться от опасных слов и действий, приводящих к искусственному усилению в Армении антироссийских настроений.
«Задачей США и их союзников является не нормализация обстановки и мирное развитие Закавказья, а нанесение стратегического урона России и намеренная дестабилизация евразийского пространства с перспективой вытеснения нас из данного региона», — подчеркнул Антонов в своём Телеграм-канале.
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