Посол Антонов призвал США перестать спонсировать киевский режим

Фото: сайт посольства РФ в США
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал Соединённые Штаты прекратить вливания в киевский режим. Об этом пишет РИА Новости.
«Давно пора прекратить бессмысленные многомиллиардные вливания в обанкротившийся киевский режим. Перестать демонстрировать наплевательское отношение к мнению своих граждан и безразличие к все новым жертвам, гибнущим от американского оружия», — цитирует агентство заявление дипломата.
Антонов отметил, что новом пакете помощи Соединённых Штатов Украине объявляется «в период небывалой эскалации международной напряженности».
«Провокационные и подстрекательские действия США на международной арене напоминают скорее подливание масла в огонь, чем усилия, противодействующие дальнейшему разжиганию и распространению кровавых конфликтов», — подчеркнул российский посол.
Он добавил, что действующая администрация Соединённых Штатов глуха к разумным доводам, звучащим из уст американцев, некоторых политиков, бизнесменов и представителей академических кругов.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
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Диана Аванесян