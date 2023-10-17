Посол Антонов призвал США работать с Россией, а не пытаться нанести ей поражение

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США решать глобальные проблемы совместно с Москвой вместо того, чтобы направлять усилия для нанесения поражения России. Об этом пишет РИА Новости.
«Во всех перечисленных областях у нас накоплена значительная компетенция. В большинстве - опыт небесполезного двустороннего сотрудничества. Забыть это и не воспользоваться в интересах человечества было бы преступлением. Ответственность за которое полностью на совести американских властей», — цитирует агентство слова Антонова.
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