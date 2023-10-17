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Посол Антонов призвал США работать с Россией, а не пытаться нанести ей поражение

17 октября 2023, 00:45
Фото: iStock/Sven Loeffler

Фото: iStock/Sven Loeffler

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США решать глобальные проблемы совместно с Москвой вместо того, чтобы направлять усилия для нанесения поражения России. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат добавил, что сейчас в числе главных проблем - поддержание глобальной стратстабильности, выстраивание новой архитектуры международной безопасности, укрепление режима нераспространения ОМУ, борьба с терроризмом и изменение климата.

«Во всех перечисленных областях у нас накоплена значительная компетенция. В большинстве - опыт небесполезного двустороннего сотрудничества. Забыть это и не воспользоваться в интересах человечества было бы преступлением. Ответственность за которое полностью на совести американских властей», — цитирует агентство слова Антонова.

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#сша
#дипломат
#россия
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CNN: CША посылают на помощь Израилю 2 тысячи морских пехотинцев
17 октября 2023, 01:00

Фото: iStock/zim286

Соединённые Штаты направляют к берегам Израиля 2 тысячи морских пехотинцев из бригады быстрого реагирования,. Об этом 17 октября сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Ранее в администрации Белого дома неоднократно заявляли об отсутствии планов по отправке солдат в зону конфликта на Ближнем Востоке.

О том, что сценарий участия американцев в военных действиях между Израилем и боевиками движения ХАМАС все-таки окончательно не исключен, сообщало издание The Wall Street Journal. Источники данной информации не называются.

Глава Пентагона Ллойд Дж. Остин в свою очередь сообщил, что американская военная помощь поставляется Израилю без каких-либо условий. Американцы также обращались к руководству Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и руководству страны с просьбой отложить начало наземной операции в секторе Газа. Публикация в The Wall Street Journal позволяет предположить, что это было сделано для того, чтобы на Ближний Восток успели прибыть американские военные. Впрочем, официального комментария Белого дома по поводу информации, изложенной в газете, пока не последовало.

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Нетаньяху — Путину: Израиль не остановится, пока не уничтожит потенциал ХАМАС
17 октября 2023, 00:33

Фото: сайт Кремля

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, что Тель-Авив не остановится в ходе палестино-израильского конфликта до тех пор, пока не будет уничтожен весь военный и управленческий потенциал движения ХАМАС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию израильского премьера.
«Премьер-министр ясно заявил о том, что Израиль был атакован мерзкими и жестокими убийцами, пошел на войну решительным и единым и не остановится, пока не уничтожит военный и управленческий потенциал ХАМАС», — говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.

14 октября Нетаньяху провёл встречу в Тель-Авиве с высокопоставленными представителями силовых структур. На встрече присутствовали, в частности, министр обороны Йоав Галлант, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, а также начальник генштаба армии Герци Халеви и директор разведки «Моссад» Давид Барнеа. По словам израильского премьера, страна «даст жесткий ответ на любые атаки».

В свою очередь, в пресс-службе главы российского государства сообщили о том, что Путин поговорил по телефону с президентом Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Палестины Махмудом Аббасом об эскалации палестино-израильского конфликта. Президент РФ заявил, что решить палестинские проблемы необходимо согласно международным правовым нормам, которые предусматривали бы создание независимого палестинского государства, сосуществующего с Израилем в безопасности и мире.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#россия
#хамас
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ХАМАС может обменять всех заложников на 6 тысяч палестинских заключённых
16 октября 2023, 23:56

Фото: iStock/Tomas_Ragina

ХАМАС может обменять захваченных во время операции «Потоп Аль-Аксы» заложников на шесть тысяч палестинцев, которые сейчас находятся в израильских тюрьмах. Об этом заявил представитель движения Халед Машааль.
В плену в секторе Газа сейчас находятся порядка 250 человек, заявил представитель военного крыла  ХАМАС — «Бригады Аль-Кассам»  — Абу Обейда.

По данным же израильской армии, сторонники ХАМАС захватили в заложники не менее 199 граждан еврейского государства, многие из них также обладают паспортами других стран.

Палестинские власти уже призвали ХАМАС освободить заложников, рассказал посол частично признанного государства в Москве Абдель Хафиз, но ожидают, что и Израиль пойдёт на аналогичный шаг.

«Президент Палестины Махмуд Аббас уже объявил в заявлении об остановке войны, чтобы помощь пошла, и вода, и электричество и чтобы ХАМАС вернули мирных людей, которых они брали в заложники, в том числе чтобы и Израиль тоже освободил мирных людей. <...> Самое главное сейчас — [это] остановить войну», — сказал дипломат (цитата по ТАСС).

Ранее представители ХАМАС заявляли, что взяли в плен десятки человек с двойным гражданством, в том числе россиян и китайцев.

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#хамас
#война
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Путин обсудил с президентами Сирии, Ирана, Палестины и Египта ситуацию в Газе
16 октября 2023, 23:06

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с лидерами стран Ближнего Востока заявил, что палестино-израильский конфликт может перерасти в региональную войну. Об этом пишет «Газета.ru».
Уточняется, что российский лидер провёл переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси и президентом Палестины Махмудом Аббасом. В ходе переговоров стороны выразили обеспокоенность конфликтом, обострившимся в Израиле, а также гуманитарным кризисом в секторе Газа.

«Отмечалась и серьезная озабоченность вероятностью перерастания конфликта в региональную войну», — добавили в Кремле.

Путин подчеркнул, что любые формы насилия в отношении мирных граждан являются неприемлемыми.

Лидеры восточных стран в свою очередь пришли к общему мнению, что причиной эскалации стал длительный застой в процессе ближневосточного урегулирования. Президент РФ заявил, что решить палестинские проблемы необходимо согласно международным правовым нормам, которые предусматривали бы создание независимого палестинского государства, сосуществующего с Израилем в безопасности и мире.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». 

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Спонсоры давят на университеты США из-за ситуации в Израиле
NYT: спонсоры университетов США требуют осуждения критики Израиля
16 октября 2023, 21:38

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Крупные спонсоры образовательных учреждений в США требуют от них осуждения критики действий Израиля вместе с порицанием палистинского движения ХАМАС. Об этом сообщает газета The New York Times.
С началом эскалации израильско-палестинского конфликта студенты американских ВУЗов начали открыто говорить о том, что причиной эскалации стала длительная блокада города Газа Израилем. По их словам такие действия израильской стороны довели Палестину «до уровня отчаяния».

Уточняется, что давление на американские университеты начали оказывать представители финансового сектора с Уолл-Стрит. Их целью является осуждение критики Израиля. Вместе с тем они требуют от университетов порицания действий Палестины. 

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WSJ: США готовят солдат для отправки в Израиль
16 октября 2023, 20:53

Фото: istockphoto/Serhej Calka

США отобрали две тысячи военнослужащих для возможной экстренной переброски в Израиль. Ранее в администрации Белого дома неоднократно заявляли об отсутствии планов по отправке солдат в зону конфликта на Ближнем Востоке.
О том, что сценарий участия американцев в военных действиях между Израилем и боевиками движения ХАМАС все-таки окончательно не исключен, сообщило издание The Wall Street Journal. Источники данной информации не называются. Ранее президент США Джо Байден открыто заявил, что палестинское исламское движение должно быть полностью уничтожено.

Глава Пентагона Ллойд Дж. Остин в свою очередь сообщил, что американская военная помощь поставляется Израилю без каких-либо условий. Американцы также обращались к руководству Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и руководству страны с просьбой отложить начало наземной операции в секторе Газа. Публикация в The Wall Street Journal позволяет предположить, что это было сделано для того, чтобы на Ближний Восток успели прибыть американские военные. Впрочем, официального комментария Белого дома по поводу информации, изложенной в газете, пока не последовало.

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«Артист и выскочка»: В Киеве раскрыли истинное отношение Израиля к Зеленскому
Соскин: Зеленского в Израиле не считают серьезным политиком
16 октября 2023, 20:29

Фото: Сайт Кремля

Президента Украины Владимира Зеленского не пожелали видеть в Израиле, поскольку там его не воспринимают как серьезного политика, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Напомним, ранее Зеленскому в Израиле дали понять, что сейчас не лучшее время для его визита в страну. 

«Президент Украины Владимир Зеленский изъявлял желание посетить Израиль на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, однако израильская сторона дала понять Киеву, что такой визит в настоящий момент был бы несвоевременным», - прокомментировали ситуацию на израильском портале Ynet.

Зеленский заявил, что хотел посетить страну «в знак солидарности» на фоне разгоревшегося палестино-израильского конфликта. 

«Зеленскому отказали, а значит и (государственный секретарь США Энтони) Блинкен с этим согласился. В Израиле его не считают серьезной фигурой. Они его просто не воспринимают. Они считают, что он артист, выскочка», - заявил в своем блоге Соскин. 

По мнению эксперта, у Зеленского не выйдет сыграть роль переговорщика в разгоревшемся конфликте между Палестиной и Израилем. 

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#сша
#израиль
#президент
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#владимир зеленский
#блинкен
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В ООН призвали власти Египта открыть КПП «Рафах» на границе с сектором Газа
16 октября 2023, 20:20

Фото: iStock/Diy13

Необходимо открыть КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Он отметил, что этот вопрос активно обсуждается, однако прогресса по полному открытию КПП пока нет.

Ранее израильская армия призналась в нанесении ракетных ударов по КПП «Рафах».

Газета Financial Times писала, что ни один иностранец со стороны сектора Газа не может получить разрешение на пересечение КПП «Рафах». Однако Египет сделал исключение для граждан США, желавших покинуть сектор. 

Напомним, что в воскресенье, 15 октября, Египет выразил готовность стать посредником между Израилем и Палестиной. 

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Путин обсудил палестино-израильский конфликт с ас-Сиси
#египет
#израиль
#сектор газа
#оон
#граница
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Стало известно, что обсуждали Путин и Нетаньяху во время телефонного разговора
Путин и Нетаньяху обсудили обострение палестино-израильского конфликта
16 октября 2023, 20:12

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили эскалацию палестино-израильского конфликта, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«В центре обсуждения была кризисная ситуация, сложившаяся вследствие резкого обострения палестино-израильского конфликта. Президент России выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети», - прокомментировали ситуацию в Кремле. 

Ранее Путин поговорил по телефону с президентом Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Палестины Махмудом Аббасом об эскалации палестино-израильского конфликта.

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