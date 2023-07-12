Посол Антонов: саммит НАТО показал настрой альянса на конфронтацию с Россией

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Саммит НАТО в Вильнюсе показал стремление североатлантического блока сосредоточить максимальное количество войск на границах с Россией. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Анатолий Антонов также заявил, что нет никаких сомнений в том, что все задачи специальной военной операции будут выполнены. Агрессивные решения и заявления альянса не скажутся на позиции Москвы. При этом, отметил дипломат, США по сложившейся традиции пытаются переложить на Россию ответственность за кризис архитектуры безопасности в Европе. В Вашингтоне никак не могут смириться с утратой глобальной гегемонии, заключил посол.
Читайте также:
Посол Антонов: США готовят саммит НАТО к принятию антироссийских решений
Посол Антонов: обвинения США в непрофессионализме ВКС России в Сирии неприличны
Посол Антонов: США открыто поощряют зверства украинских нацистов
Александр Бойцов