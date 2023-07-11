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Посол Антонов: США готовят мнение общества к одобрению антироссийских решений на вильнюсском саммите

11 июля 2023, 03:30

Фото: РИА Новости/Михаил Тургиев

Посол России в США Анатолий Антонов предупредил о том, что Соединенные Штаты делают все возможное для того, чтобы подготовить общественное мнение к принятию и одобрению антироссийских решений на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом сообщает ТАСС
Российский посол отметил, что атмосфера перед саммитом в Соединенных Штатах стала очень напряженной, и все усилия вашингтонской администрации сейчас направлены на то, чтобы добиться поддержки любых антироссийских решений, которые будут приняты в Вильнюсе в ближайшие два дня.

«Ситуация продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу в противостоянии РФ и государств альянса. Предпринимаемые западниками меры создают все более непреодолимые преграды на пути выхода из острейшего военно-политического кризиса, чреватого самыми серьезными последствиями для международной безопасности», — подчеркнул Анатолий Антонов.


Члены НАТО 10 июля пришли к общему мнению по планам ответа на предположительную атаку со стороны России. Это первый раз, когда в НАТО подготовили подобные планы с окончания холодной войны.

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#США
#Россия
#санкции
#Анатолий Антонов
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Зеленский заявил, что Украина ждет четких алгоритмов для быстрого вступления в НАТО
11 июля 2023, 02:35

На саммите НАТО в Вильнюсе Киев будет ожидать ясных и четких алгоритмов по вступлению в альянс, хотя де-факто Украина уже там, заявил шестой президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сейчас война, но нам нужен чёткий сигнал и сигнал нужен сейчас. Де-факто Украина уже в альянсе. Наше оружие - это оружие альянса, наши ценности — это то, во что верит альянс», — заявил Зеленский в ходе своего видеообращения к гражданам Украины.

По его словам, от саммита НАТО он ждет подтверждения того, чтобы алгоритм получения членства в альянсе был максимально ясным и быстрым.

По сведениям издания Financial Times,  в ходе саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе 11-12 июля НАТО объявит о масштабном соглашении по созданию многопрофильной структуры с целью поддержки Украины. В том числе, к нему присоединятся Франция, ФРГ, Великобритания и США. Такая инициатива должна создать многостороннюю основу, в рамках которой страны Североатлантического альянса смогут взять на себя двусторонние обязательства по оказанию поддержки Киеву.

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#Владимир Зеленский
#НАТО
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Президент Литвы Науседа призвал НАТО создать больше военных баз вблизи РФ
11 июля 2023, 01:25

Фото: iStock/NejauPhoto

По мнению президента Литвы Гитанаса Науседа, НАТО нужно отказаться от ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Российской Федерацией. Об этом пишет Times.
Литовский лидер добавил, что Североатлантический альянс на фоне развертывания российской стороной тактического ядерного оружия на территории Белоруссии должен признать «мертвым» основополагающий акт Россия-НАТО.

Науседа также призвал союзников по НАТО увеличить военные расходы, указав на крайне опасную и хрупкую ситуацию.

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#Литва
#НАТО
#Россия
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Столтенберг: Эрдоган пообещал как можно скорее передать в турецкий парламент заявку о вступлении Швеции в НАТО
10 июля 2023, 23:12

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал как можно скорее передать заявку Швеции на членство в НАТО на ратификацию в парламент, сообщает РИА Новости. По словам генсека, в альянсе затрудняются сказать, когда закончится ратификация документа
По сообщению телеканала CNN Türk, заявка Швеции о вступлении в НАТО может быть ратифицирована парламентом Турции уже во время осенней сессии.

При этом по сведениям источника РИА Новости в Анкаре, конкретных сроков рассмотрения заявки на данный момент по-прежнему нет, «процедура займет время».

Ранее Эрдоган заявлял, что Швеция сможет вступить в НАТО только тогда, когда Турция войдет в Евросоюз. 

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО летом прошлого года. С этого момента 28 членов блока ратифицировали договоры о приеме государств в НАТО. Блокировали процесс только Венгрия и Турция.

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#Швеция
#Турция
#НАТО
#Йенс Столтенберг
#Реджеп Тайип Эрдоган
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В НАТО впервые после холодной войны согласовали планы об ответе на атаку России
10 июля 2023, 20:25

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Члены НАТО согласовали планы об ответе на предположительную атаку со стороны России. Это произошло впервые после окончания холодной войны. От этом сообщает Reuters, ссылаясь на трех дипломатов.
В публикации уточняется, что члены НАТО 10 июля пришли к общему мнению по планам ответа на предположительную атаку со стороны России. Примечательно, что блокировка будет преодолена со стороны Турции.
 
«Возрождение планов подчеркивает важный сдвиг, так как это первый раз, когда в НАТО подготовили подобные планы с окончания холодной войны», - говорится в статье.

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#НАТО
#Россия
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Байден прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО
10 июля 2023, 19:32

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент США Джо Байден прибыл в Вильнюс для того, чтобы принять участие в предстоящем саммите НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
До этого политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что НАТО не примет Украину в свой состав, а его саммит, который собирается как раз по поводу обсуждения принятия украинской стороны, станет провальным как для участников альянса, так и для Киева.

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#США
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#Вильнюс
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Эрдоган: Перед вхождением Швеции в НАТО надо принять Турцию в ЕС
10 июля 2023, 19:15

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция сможет вступить в НАТО только тогда, когда Турция войдёт в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости.
«Турцию заставляют ждать уже 50 лет у дверей ЕС. Говорю этим странам, заставляющим нас ждать, скажу это и в Вильнюсе: сначала откройте Турции двери в ЕС, тогда мы откроем путь Швеции в НАТО, как сделали это ранее в отношении Финляндии», — отметил Эрдоган.

До этого Реджеп Тайип Эрдоган поддержал вступление Украины в НАТО после того, как будет закончен конфликт с Россией. По его словам, Анкара поддерживает территориальную целостность Украины. Кроме того, руководство страны надеется, что в дальнейшем процесс вступления Киева в НАТО будет упрощён.

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#политика
#Турция
#Швеция
#НАТО
#Евросоюз
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МИД Украины призвал Германию не блокировать заявку на вступление в НАТО
10 июля 2023, 19:14

Фото: iStock/alzay

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал правительство Германии не блокировать заявку Киева о вступлении в НАТО. Об этом он заявил в эфире телеканала ARD.
«Я призываю правительство Германии не повторять ошибок, допущенных канцлером Меркель в 2008 году», - сказал Кулеба.
 
Он также напомнил, что за оперативное вступление Украины в НАТО высказалось большинство правительств стран – участниц альянса.

Напомним, британская газета Telegraph, ссылаясь на источники в НАТО, написала, что Германия планирует на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля выступить за отсрочку вступления Украины в НАТО. Причина в том, что Берлин опасается, что это может спровоцировать конфликт с Россией.

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#Германия
#Украина
#НАТО
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На юге Москвы произошёл взрыв
10 июля 2023, 19:01

Фото: istockphoto.com/Distortion Media

Крупный пожар на юге Москвы начался, предположительно, по причине сдетонировавшего газового баллона в одном из автосервисов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что площадь возгорания составляет 120 метров. Все сотрудники самостоятельно эвакуировались из здания, информации о пострадавших нет.

На месте происшествия уже работают службы города.

До этого, в Москве пожар разгорелся в бизнес-центре Ямская-Сити на 3-й улице Ямского поля. Пострадали как минимум два человека. Уточнялось, что возгорание произошло на втором этаже четырехэтажного здания на складе одежды. На третьем этаже находятся люди. Они заблокированы огнем. Пожарные уже приступили к тушению пожара.

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#пожар
#Москва. автосервис
#происшествие
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Байден дважды нарушил протокол на встрече с Карлом III
10 июля 2023, 18:51

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Джо Байден дважды нарушил правила во время встречи с королем Великобритании Карлом III. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным Daily Mail Байден опередил король Великобритании на два шага, что свидетельствует о нарушении протокола встречи.

Сообщается, что президент США также похлопал Карла III по спине, однако по установленным правилам недопустимо прикасаться к королевским особам таким образом.

Эксперт по этикету Уильям Хэнсон сообщил изданию, что Байден мог допустить эту ошибку по нескольким причинам: либо американский лидер был слишком расслаблен, либо он не прослушал инструктаж.

Отмечается, что встреча президента США и короля Великобритании прошла в Виндзорском замке.

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#Байден
#США
#Великобритания
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