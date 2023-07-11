Посол Антонов: США готовят мнение общества к одобрению антироссийских решений на вильнюсском саммите

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Посол России в США Анатолий Антонов предупредил о том, что Соединенные Штаты делают все возможное для того, чтобы подготовить общественное мнение к принятию и одобрению антироссийских решений на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом сообщает ТАСС
Российский посол отметил, что атмосфера перед саммитом в Соединенных Штатах стала очень напряженной, и все усилия вашингтонской администрации сейчас направлены на то, чтобы добиться поддержки любых антироссийских решений, которые будут приняты в Вильнюсе в ближайшие два дня.
Члены НАТО 10 июля пришли к общему мнению по планам ответа на предположительную атаку со стороны России. Это первый раз, когда в НАТО подготовили подобные планы с окончания холодной войны.
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«Ситуация продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу в противостоянии РФ и государств альянса. Предпринимаемые западниками меры создают все более непреодолимые преграды на пути выхода из острейшего военно-политического кризиса, чреватого самыми серьезными последствиями для международной безопасности», — подчеркнул Анатолий Антонов.
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