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Администрация США проводит целенаправленную информкампанию, направленную на то, чтобы избежать ответственности за системные сбои в работе стамбульских договоренностей. Об этом заявил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов, слова которого приводит Telegram-канал российской дипмиссии.
«Попытки Вашингтона оказать давление на развивающиеся страны с тем, чтобы убедить Российскую Федерацию вернуться в зерновую сделку, являются частью информкампании по искажению реального положения дел», — заявил посол.Тем не менее, Анатолий Антонов отметил, что Москва оставляет дверь для реализации черноморской инициативы открытой. Для этого, по его словам, Вашингтону и его союзникам нужно, по большому счету, лишь одно: «не на словах, а на деле устранить перекосы в реализации пакетных сельхозсоглашений, в том числе нагроможденные барьеры для доступа российского агроэкспорта на мировые рынки».
Как отметил российский президент Владимир Путин, ни одно из условий РФ по зерновой сделке так и не выполнили. В первую очередь это касается вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, а также прекращения препятствий для безвозмездных поставок Россией минеральных удобрений африканским странам. В этих условиях очередное продление зерновой сделки, окончательно утратившей свое гуманитарное предназначение, потеряло всякий смысл.
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