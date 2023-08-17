Посол Антонов: Удар ВСУ по Крымскому мосту — откровенный теракт, но США закрывают на это глаза

Фото: официальный сайт посольства России в Вашингтоне
Удар, нанесенный Украиной по Крымскому мосту в ночь на 17 июля, был откровенным терактом, однако в США не дают никаких оценок действиям Киева. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Мы помним, как журналисты <...> регулярно в репортажах из горячих точек <...> демонстрируют свою озабоченность судьбами простых людей, их страданиями. Мост через Керченский <...> давно не используется для транспортировки грузов для нужд Вооружённых сил РФ. Удар по нему — откровенный теракт, в результате которого погибла семья, ребенок остался сиротой», — отметил посол, слова которого цитирует Telegram-канал российской дипмиссии в США.Ранее Анатолий Антонов заявил, что Украина применяет военную помощь, полученную от западных союзников, против гражданского населения. Он выразил свое мнение по поводу решения США предоставить дополнительную помощь Киеву. Антонов подчеркнул, что американская сторона знает о том, как Украина использует полученное вооружение.
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