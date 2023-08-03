Посол Антонов заявил, что США давно нарушают «дух и букву» ДСНВ

Фото: сайт посольства РФ в Вашингтоне
Посол России в США Анатолий Антонов обвинил американскую сторону в долгосрочном нарушении «духа и буквы» Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), и охарактеризовал заявления об интересе к договору как «пустую риторику». Об этом сообщает РИА Новости.
«Вашингтон уже долго нарушает как дух, так и букву данного договора. Он не только отверг установленные преамбулой ДСНВ принципы, но также не соблюдает ключевые лимиты договора, ограничивающие количество стратегических вооружений. Без законных оснований было исключено около ста стратегических наступательных вооружений, включая пусковые установки подводных баллистических ракет и тяжелые бомбардировщики. Повторные требования России устранить этот вопрос были проигнорированы», — заявил Антонов.В феврале Россия приостановила свое участие в ДСНВ, который был единственным на тот момент двусторонним режимом контроля над ядерным оружием, и указала, что возобновление участия будет зависеть от того, как будет учитываться общий ударный потенциал НАТО.
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