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Посол Антонов заявил, что США давно нарушают «дух и букву» ДСНВ

Посол Антонов: США давно нарушают дух и букву ДСНВ, не соблюдая основные лимиты договора
03 августа 2023, 04:23

Фото: сайт посольства РФ в Вашингтоне

Посол России в США Анатолий Антонов обвинил американскую сторону в долгосрочном нарушении «духа и буквы» Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), и охарактеризовал заявления об интересе к договору как «пустую риторику». Об этом сообщает РИА Новости.

«Вашингтон уже долго нарушает как дух, так и букву данного договора. Он не только отверг установленные преамбулой ДСНВ принципы, но также не соблюдает ключевые лимиты договора, ограничивающие количество стратегических вооружений. Без законных оснований было исключено около ста стратегических наступательных вооружений, включая пусковые установки подводных баллистических ракет и тяжелые бомбардировщики. Повторные требования России устранить этот вопрос были проигнорированы», — заявил Антонов.
В феврале Россия приостановила свое участие в ДСНВ, который был единственным на тот момент двусторонним режимом контроля над ядерным оружием, и указала, что возобновление участия будет зависеть от того, как будет учитываться общий ударный потенциал НАТО.

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Крупнейший ледник Гренландии уменьшился из-за экстремального таяния
The Cryosphere: крупный ледник Гренландии уменьшился из-за экстремального таяния
03 августа 2023, 04:53

Фото:istockphoto/anyaberkut

Исследователи из Гельмгольцского центра полярных и морских исследований в Германии установили, что самый большой гренландский ледник утратил 42 процента своего объема из-за интенсивного таяния, вызванного глобальным изменением климата. Это выводы описаны в статье, опубликованной в научном журнале The Cryosphere.
Ученые выяснили, что глубокий подледниковый канал высотой 500 метров и шириной одного километра способствовал таянию ледника Ниогальвфьердсбра у его основания. Это произошло из-за проникновения теплых атлантических промежуточных вод, поднимающихся с глубины 500–1000 метров при температуре более одного градуса Цельсия. Затем легче всплывающая талая вода продолжает двигаться в подледниковую полость, вызывая дополнительное формирование каналов. Этот процесс в свою очередь еще больше усиливает таяние.

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#ученые
#вода
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100 тысяч украинских беженцев могут покинуть Британию в 2025 году
Daily Telegraph: 100 тыс. украинских беженцев придется покинуть Британию
03 августа 2023, 03:15

Фото: iStock/8213erika

Британский парламентарий и экс-министр юстиции Роберт Бакленд выразил опасения, что около 100 тысяч украинских беженцев, в настоящее время проживающих в Великобритании, могут быть вынуждены покинуть страну по истечению срока их виз в 2025 году. Об этом информирует газета Daily Telegraph.
Бакленд высказал обеспокоенность из-за неопределенности ситуации и сложностей в планировании будущего для украинцев, проживающих на территории Великобритании.

Он также призвал британскую власть обеспечить более устойчивый статус для беженцев из Украины, предложив начать всю необходимую подготовку в текущем году.

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#власть
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Трамп предположил, что его могут посадить более чем на 500 лет
Экс-президент США Трамп сообщил, что ему грозит 561 год тюрьмы
03 августа 2023, 02:32

Фото: сайт Кремля

Экс-президент США, Дональд Трамп предположил, что ему может быть вынесен приговор на 561 год тюремного заключения на основе текущих обвинений против него, передает РИА Новости.
«Министерство Юстиции США, которое находится под влиянием хитрого Джо (Байдена), вновь предъявляет мне незаконные обвинения. По некоторым данным, я могу получить совокупный срок в 561 год за ведение „охоты на ведьм“ левыми. Это равносильно шести пожизненным срокам», — говорится в заявлении Трампа.
Ранее специальный прокурор Джек Смит заявил о предъявлении обвинений Трампу по нескольким пунктам. Бывшему лидеру страны предъявлены обвинения в попытке удержаться у власти после поражения на выборах 2020 года путем незаконных действий. Ожидается, что Трамп появится в суде в Вашингтоне 3 августа.

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#выборы
#сша
#дом
#страны
#трамп
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Грузия запретила реэкспорт в Россию американских автомобилей
Business Media: Грузия запретила экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей из США
03 августа 2023, 00:38

Фото: istockphoto.com/Apriori1

С первого августа Грузия ввела запрет на вывоз и перевозку автомобилей американского производства в Россию и Белоруссию. Похожие ограничения для автомобилей, произведенных в странах Евросоюза (ЕС), начнут применяться с 26 сентября, сообщает Business Media, ссылаясь на налоговую службу Министерства финансов Грузии.
Эти меры были приняты в соответствии с 11-м пакетом санкций ЕС. До введения этого пакета санкций, в РФ запрещалось ввозить автомобили из ЕС стоимостью более 50 тысяч евро. Однако, последний пакет санкций расширил ограничения, запрещая импорт в Россию автомобилей с двигателем объемом больше 1,9 литра, а также всех электромобилей и гибридных автомобилей.

Согласно отчету, легковые автомобили занимают третье место среди товаров, которые Грузия экспортирует в Россию. За первые шесть месяцев этого года из Грузии было отправлено свыше 3,7 тысяч автомобилей на общую сумму 53 миллиона долларов.

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#ес
#рф
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Всемирный банк перестал выделять средства Нигеру, кроме частного сектора
Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру на фоне военного переворота
02 августа 2023, 23:28

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

После того, как в Нигере была захвачена власть повстанцами, Всемирный банк объявил о приостановке финансирования всех проектов в стране, за исключением тех, которые связаны с частным сектором, указано в официальном заявлении международного кредитного института.
«Всемирный банк утверждает важность мира, стабильности и преобладания закона как ключевых компонентов для создания мира без бедности на жизнеспособной планете. Мы обеспокоены попытками свержения демократически избранного правительства в Нигере. В ответ на эти события, Всемирный банк решил приостановить финансирование всех проектов до получения дополнительной информации, за исключением тех, которые связаны с частным сектором. Деятельность в этой сфере будет продолжаться с особым вниманием к ситуации», — говорится в заявлении.
В заявлении также отмечается, что организация планирует тщательно следить за событиями в африканской стране.

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#мид
#финансирование
#мид рф
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Песков: Россия и многие другие страны мира не хотят жить по правилам Запада
02 августа 2023, 21:30

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и многие другие государства не хотят жить по правилам, которые устанавливает Запад. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков отметил, что Запад не желает придерживаться международного права.

«Происходит поэтому такая ломка, нужно нам больше тяготеть к международному праву. Здесь все, что делаем мы, полностью зиждется на международном праве», — подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, ранее Песков заявил, что Западные СМИ живут в состоянии военной пропаганды, от которой уже начали уставать читатели. По его словам, «самые уважаемые СМИ» получают «указиловки» от западных служб, которые, зачастую, несут в себе ложную информацию.

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#мир
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Политолог Баширов озвучил возможные темы будущих переговоров Путина и Эрдогана
Политолог Баширов: «Точно будет задет сирийский кейс»
02 августа 2023, 21:06

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Политолог Марат Баширов предположил, что во время будущих переговоров президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Эрдоганом будут обсуждаться вопросы безопасности, а также сирийский кейс.
«Это и вопросы региональной безопасности, это и вопросы, связанные с энергетикой, в частности, газовый хаб, это и вопросы, которые связаны с результатами вояжа господина Эрдогана по Ближнему Востоку. Точно будет задет сирийский кейс, потому что там идет обострение», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Баширов.

Он подчеркнул, что в вопросах зерновой сделки позиция России останется однозначной: инициатива не будет возобновлена, пока не будут выполнены все условия России.

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#россия
#турция
#президент
#политика
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Олег Соскин назвал Зеленского «наивным пацаном»
Соскин назвал Зеленского «наивным пацаном», после его очередного обещания победить Россию
02 августа 2023, 21:04

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украинский лидер Владимир Зеленский нетрезво оценивает ситуацию, когда говорит о победе над Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Вот это классическая речь Зеленского: Россию можно и нужно победить. А что ж ты тогда полтора года не можешь этого сделать? Ты наивный пацан, обманщик или просто клоун», - прокомментировал ситуацию Соскин.  

Украина стремительно теряет союзников в результате провального контрнаступления, Россия же успешно налаживает отношения с Африкой и другими странами, отметил Соскин.  

По его мнению, единственный разумный выход для Зеленского – это отмена военного положения на Украине и мирные переговоры с Россией.

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#владимир зеленский
#россия
#украина
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Песков: Западные СМИ получают «указиловки» от своих спецслужб
Песков: Западные СМИ живут в состоянии военной цензуры
02 августа 2023, 20:55

Фото: kremlin.ru

Западные СМИ живут в состоянии военной пропаганды, от которой уже начали уставать читатели, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время выступления в мастерской «Сенеж».
«Там очень много серьезных СМИ, очень много талантливых журналистов, умных, профессиональных. Но сейчас, поскольку они все развязали против нас ту самую войну, о которой мы с вами уже говорили, они живут в состоянии абсолютной военной цензуры», - прокомментировал ситуацию Песков.  

По его словам, «самые уважаемые СМИ» получают «указиловки» от западных служб, которые, зачастую, несут в себе ложную информацию.  

При этом, отметил Песков, западные читатели начали уставать от перманентной антироссийской пропаганды.

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#сми
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