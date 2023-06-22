Посол Антонов заявил, что за восстановление Украины должны платить США

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов: США ответственны за происходящее на Украине
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что за происходящее на Украине несут ответственность США, поэтому именно они должны впоследствии восстанавливать страну. Об этом пишет Life.ru.
Антонов добавил, что конфликт на Украине является следствием целенаправленных, многолетних усилий Вашингтона для создания у границ Российской Федерации очага напряженности. В настоящее время США продолжают разжигать противостояние накачкой Киева различными видами вооружений.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Анатолий Антонов встретился с послом США Линн Трейси. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«Администрация Штатов в полной мере несёт ответственность за происходящее на Украине. Поэтому и восстанавливать страну должны именно США», — цитирует издание слова российского дипломата.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Анатолий Антонов встретился с послом США Линн Трейси. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян