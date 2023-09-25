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Посол Барбин раскрыл главный страх Дании

Посол Барбин: Дания боится, что Россия что-то узнает о «Северных потоках»
25 сентября 2023, 09:38
Фото: istockphoto/nantonov

Фото: istockphoto/nantonov

Дания скорее всего опасается, что в случае совместного расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» станут известны некие детали, которые могут навредить сотрудничеству с США или поставкам Вооружений на Украину.

Такое мнение в канун первой годовщины террористических актов на газопроводах высказал российский посол в Копенгагене Владимир Барбин. Отвечая на соответствующий запрос РИА Новости дипломат отметил, что никакого взаимодействия по расследованию обстоятельств взрывов между Россией и Данией по-прежнему нет.

Датская сторона объясняет свое нежелание сотрудничать по этому вопросу тем, что ответ на запросы Москвы о правовой помощи может создать угрозу для национальной безопасности королевства. Скорее всего, продолжил Барбин, такая позиция датской прокуратуры объясняется опасениями, что в случае разъяснения Россией некоторых подробностей терактов может создать риски для сотрудничества с Вашингтоном либо для поставок Данией оружия киевскому режиму. Этим же можно объяснить и полную закрытость хода расследования взрывов, заключил посол.

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#мнение
#посол
#дипломат
#взрыв
#теракт
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В МИД Финляндии признали, что санкции нацелены и на простых россиян
МИД Финляндии: Санкции вредят обычным россиянам, но у Хельсинки нет выбора
25 сентября 2023, 10:09

Фото: iStock/naumoid

Глава финского МИД Элина Валтонен признала, что антироссийские санкции Запада нацелены и на простых россиян, так они платят за ситуацию на Украине. Её слова передает газета Washington Post.
«Да, санкции действительно вредят обычным людям. Но я не думаю, что у нас есть выбор», — заявила Валтонен.

По её словам, жители России должны осознавать, что за ситуацию на Украине нежно платить и им нужно это показать.
 
Глава МИД Финляндии также отметила, что Украины бы вообще не было, если бы Запад перестал помогать ей. Тогда Россия стала бы очень сильной, что совершенно не выгодно для западных стран.

Напомним, с полуночи 16 сентября въезд зарегистрированных в РФ легковых автомобилей запрещен в Финляндию. Уже въехавшие в страну российские машины должны покинуть её территорию в течение полугода. Ограничение касается всех легковых транспортных средств с числом мест менее 10.


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#россия
#санкции
#финляндия
#запад
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Пять российских бойцов обратили в бегство штурмовое подразделение ВСУ
Пятеро российских солдат отбили атаку штурмовиков ВСУ
25 сентября 2023, 09:15

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Пресс-служба министерства обороны РФ сообщила о том, что подразделение 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады отразило атаку штурмовиков ВСУ. В ведомстве уточнили, что отделению украинских боевиков противостояли всего пять российских бойцов.
В сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале указано, что квадрокоптер, совершающий аэрофотосъемку, смог заснять видео боя. На кадрах видно, как командир подразделения в центре российских позиций принимает на себя основной накал боя. В атаку пошли не менее 12-ти украинских штурмовиков. Еще двое бойцов Вооруженных сил РФ открыли огонь по боевикам ВСУ с флангов.

В результате короткого, но ожесточенного боя противник отступил, понеся потери. Двое российских бойцов были ранены, но не отступили, не оставили позиций, а продолжали вести прицельный огонь по врагу. За проявленную смелость и героизм все участники схватки представлены к боевым наградам — орденам Мужества. Для командира подразделений с позывным Большой это будет уже вторая награда, первой была медаль «За отвагу».

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#медаль
#видео
#награда
#всу
#рф
#солдаты
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ЦТАК: Слова лидера Южной Кореи об отношениях с Россией являются политическим невежеством
В КНДР обвинили лидера Южной Кореи Юн Сок Ёля в политическом невежестве
25 сентября 2023, 08:56

Фото: istockphoto/Motortion

На Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выступил с критикой отношений КНДР и России. Обозреватель северокорейского государственного издания ЦТАК назвал его выступление «политическим невежеством».
В материале указано, что развитие дружеских и партнерских отношений с другими странами является естественным и суверенным правом каждого независимого государства. Более того, развитие торгово-экономического сотрудничества между соседними странами — вполне естественное и нормальное явление.

Юн Сок Ёль своей критикой в адрес Москвы и Пхеньяна проявил себя настоящим политическим невеждой, не стесняется в оценках автор статьи. Южнокорейский лидер не имеет даже элементарных знаний о международных отношениях, а все его критические выпады являются лишь повторением бессильной болтовни его хозяина — США. Автор публикации в заключение подчеркнул, что взаимовыгодные партнерские отношения между КНДР и Россией и далее будут развиваться и укрепляться.

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#сша
#сок
#отношения
#развитие
#лидер
#кндр
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Посольство России в Канаде направит ноту из-за чествования нациста в парламенте
25 сентября 2023, 08:33

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Российское дипломатическое представительство в Канаде намерено направить ноту правительству страны. Причиной этого стало приветствие в канадском парламенте украинского нациста, который в годы Второй мировой войны служил в дивизии СС «Галиция» («Галичина»).
Как заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов, российская сторона потребует от МИД Канады и офиса премьер-министра страны Джастина Трюдо разъяснений по поводу этих явно провокационных действий. Дипломат напомнил, что подразделения СС признаны преступными организациями решениями Нюрнбергского процесса, которые всегда были и остаются неотъемлемой частью международного права, передает ТАСС.

Посол также добавил, что, чествуя военного преступника, канадский парламент преступил не только морально-этические, но и правовые нормы. Кроме того, это является циничным издевательством над историей Канады и канадцев, которые отдали свои жизни, сражаясь с нацистами в ходе Второй мировой войны в составе англоязычной коалиции. 

Стало известно, что спикер Палаты общин парламента Канады Энтони Рота уже принес извинения за приглашение нациста из «Галичины» в законодательный орган страны. Он утверждает что просто не знал, кого приглашает.

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#права
#мид
#страны
#посол
#парламент
#дипломат
#рф
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Ilta-Sanomat: Финны озадачены маневром российского корвета на Балтике
25 сентября 2023, 08:03

Фото: istockphoto/Roman Zaika

Финляндия озадачена, а, вероятно, и слегка напугана маневрами российского корвета «Стойкий» в ходе учений в Балтийском море. Как стало известно из сообщения пресс-службы флота, на минувшей неделе экипаж корабля провел серию стрельб по воздушным и надводным целям.
Для тренировочной стрельбы использовался корабельный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Редут». По словам сотрудников военно-морского ведомства учения прошли в штатном режиме, экипаж успешно выполнил поставленную задачу, все учебные цели были поражены.

Действия российского корвета вызвали тревожную реакцию в соседней Финляндии. В частности, старший преподаватель кафедры военно-морских наук в финском Университете национальной обороны Ансси Мункки заявил в интервью газете Ilta-Sanomat, что такой случай нельзя считать уникальным, однако это происходит далеко не каждый год. Ученый также отметил, что обычно с отработкой пуска ракет связано множество факторов, например, технические или учебные причины.

В свою очередь председатель комитета обороны страны Юкки Копра высказал опасения, что Россия с помощью военно-морских учений может оказывать давление на Финляндию. По его словам, маневры в определенных зонах Балтийского моря могли бы создать трудности для судоходства в районе некоторых финских портов. Профессор Мункки же уточнил, что ограничение движения судов в зоне военных учений является общемировой практикой.

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#россия
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#ограничение движения
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Пушков объяснил причину наглого поведения Украины
Пушков: Запад сам виноват в наглом поведении Украины
25 сентября 2023, 07:54

Фото: iStock/artJazz

Страны Запада своей «укроиноманией» сами добились того, что украинское руководство стало нагло себя вести и бесстрашно хамить им. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
«Украина убеждена, что Запад у нее "на крючке", отсюда и ее требовательность, и явно нахрапистый тон. Запад дал для этого ей немало оснований, создав самому себе комплекс вины перед Украиной», - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ему было странно наблюдать, как министр обороны Германии Борис Писториус оправдывается перед мэром Киева Виталием Кличко из-за не принятого решения об отправке Украине дальнобойных ракет Taurus. Сам же Кличко всем своим видом показывал, что, сколько бы вооружения Киеву не передали их западные партнеры, ему все равно это будет мало.

Таким образом, сенатор подчеркнул, что страны Запада из-за своей «украиномании» пришли к такому поведению украинских политиков и заслужили подобную неблагодарность. Пушков считает, что возмущаться им уже не стоит.

При этом, по данным газеты Politico, предстоящие выборы и внутренние трудности заставили некоторых из самых преданных партнеров Украины в Европе уменьшить свою поддержку.

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#россия
#украина
#запад
#пушков
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Baza: в Курске беспилотник упал на жилой дом
25 сентября 2023, 06:44

Фото: iStock/rancho_runner

В Курске беспилотный летательный аппарат упал на жилой дом. Согласно данным telegram-канала Baza, данный беспилотник был сбит с использованием противовоздушной обороны.
Очевидцы сообщили, что в результате падения беспилотника, обломки аппарата повредили крышу частного дома. В связи с инцидентом, на место происшествия были направлены пожарные.

На данный момент, информация об инциденте не получила официального комментария от Министерства обороны России.

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#всу
#рф
#пво
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Мобильный минометный расчет уничтожил опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ
Минометный расчет уничтожил под Херсоном опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ
25 сентября 2023, 06:38

Фото: iStock/Michele Ursi

Мобильный минометный расчет из состава российской военной группировки «Днепр» успешно уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе со складом боеприпасов неподалеку от Херсона. Эту информацию передает РИА Новости со ссылкой на командира данного расчета с позывным «Сабля».
По его словам, задачу на уничтожение цели передала аэроразведка, предоставив координаты. Работа мобильного минометного расчета характеризуется высокой оперативностью и слаженностью действий, так как требуется быстро прибыть на место, развернуть миномет, выполнить стрельбу и оперативно уйти.

Командир отметил важность скорости выполнения задачи, так как от этого зависит безопасность жизни военнослужащих. Он подчеркнул, что бойцы хорошо осознают значимость своей работы и работают быстро и согласованно.

Весь цикл работы мобильного расчета, начиная с получения координат цели и заканчивая его уходом с позиции после стрельбы, занимает не более 10 минут. Командир также отметил, что они постоянно меняют свои местоположения и не задерживаются на одной позиции, что способствует их безопасности и эффективности.

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#работа
#безопасность
#всу
#пво
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Гегемонии доллара предрекли крах
Глава МИД Венесуэлы Пинто предрек скорое появление альтернативы доллару
25 сентября 2023, 05:50

Фото: iStock/zimmytws

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто выразил мнение о том, что доллар США применяется как инструмент давления на другие страны. В интервью РИА Новости он высказал прогноз о возможном окончании доминирования доллара и предсказал, что в мировой торговле скоро появится альтернатива.
По мнению Хиль Пинто, это изменение ситуации приведет к более позитивному воздействию на корзину валют и обеспечит стабильность для всех стран. Министр также подчеркнул, что формирование нового мирового порядка будет способствовать утрате долларом статуса основного средства в международной торговле.

Хиль Пинто отметил, что уже наблюдается увеличение сделок, в которых энергоресурсы и продукты питания торгуются в валютах, отличных от доллара, и это явление будет продолжать расти.

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