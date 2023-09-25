Посол Барбин раскрыл главный страх Дании

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Дания скорее всего опасается, что в случае совместного расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» станут известны некие детали, которые могут навредить сотрудничеству с США или поставкам Вооружений на Украину.
Датская сторона объясняет свое нежелание сотрудничать по этому вопросу тем, что ответ на запросы Москвы о правовой помощи может создать угрозу для национальной безопасности королевства. Скорее всего, продолжил Барбин, такая позиция датской прокуратуры объясняется опасениями, что в случае разъяснения Россией некоторых подробностей терактов может создать риски для сотрудничества с Вашингтоном либо для поставок Данией оружия киевскому режиму. Этим же можно объяснить и полную закрытость хода расследования взрывов, заключил посол.
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