Посол Бен Цви: Наземная операция в Газе не началась из-за тактических причин

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Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что причины, по которым ещё не началась наземная операция в секторе Газа, могут быть тактическими.
«Фактором также может быть время. Когда лучше это сделать? Решают военные. Факторы могут быть политические и международные, разные», — добавил в беседе с NEWS.ru Бен Цви.Он допустил, что для начала операции нужна лучшая военная подготовка, для которой, также, требуется больше времени.
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