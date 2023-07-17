Посол Грызлов: дипмиссия передала Украине ноту по зерновой сделке

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Полномочный посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что посольство России в Минске передало Украине ноту по зерновой сделке.
Сообщается, что выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля.
Грызлов отметил, что прекращение сделки полностью лежит на совести западных стран. По словам посла, инициатива утратила гуманитарную функцию, так как преобразовалась в коммерческий проект.
Напомним, под «зерновой сделкой» подразумевается соглашение об экспорте украинского зерна в зарубежные страны, которое заключили противоборствующие стороны при посредничестве Турции и ООН. Сделка длилась около года. За это время из Украины вывезли миллионы тонн зерна. Россия неоднократно выражала своё недовольство тем, что многие пункты соглашения, которые касались экспорта российских удобрений, не были выполнены
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Грызлов отметил, что прекращение сделки полностью лежит на совести западных стран. По словам посла, инициатива утратила гуманитарную функцию, так как преобразовалась в коммерческий проект.
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