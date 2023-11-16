Посол Израиля Герцог рассказал, сколько будет длиться конфликт в секторе Газа

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Текущий интенсивный этап конфликта в секторе Газа может занять несколько недель, но его исход не гарантирует окончательного завершения конфликта. Об этом изданию Politico сообщил посол Израиля в США Майкл Герцог.
При этом Герцог отметил, что такой исход не означает, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит также интенсивно вести бои, как это происходит сейчас.
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Анастасия Чинкова