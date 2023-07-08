Посол Израиля объяснил, почему страна не снабжает Украину оружием

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Израиль не поставляет вооружение Украине, поскольку сам ведёт военные операции. Об этом сообщил посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский.
Он уточнил, что недавно страна закончила очередную операцию по ликвидации террора в городе Дженине.
Кроме того, Израиль не входит в НАТО, поэтому в случае возникновения конфликтных ситуаций может рассчитывать только на себя.
Ранее сообщалось, что Израиль отказался предоставлять ВСУ системы противовоздушной обороны «Железный купол», поскольку опасается их попадания в Иран. Если это произойдёт, Иран может применить это оборудование против самого Израиля.
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Анастасия Чинкова