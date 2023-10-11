Посол Израиля рассказал, каким страна хочет видеть сектор Газа

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Сектор Газа не должен отличаться от других арабских стран, с которыми Израиль находится в состоянии мира, заявил посол Израиля Александр Бен Цви в интервью для телеканала «РБК».
«Сектор Газа не должен в этом смысле отличаться от арабских стран, с которыми Израиль находится в состоянии мира. Вот посмотрите, что происходит между нами и ОАЭ: у нас хорошие отношения, торговля, дипломатические и культурные (связи)», - прокомментировал ситуацию Бен Цви.
Он также назвал глупостью мнение о том, что Израиль не способен находиться в мирных отношениях с мусульманскими странами.
Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что Палестин так и не получила статус самостоятельного и суверенного государства. Изначально, когда принималось решение о создании Государства Израиль, было принято одновременно параллельно и решение о создании второго государства, напомнил он.
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