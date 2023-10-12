Посол Израиля счел позитивным возможное влияние России на ХАМАС

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Израильский посол в РФ Александр Бен Цви считает, что Россия могла бы оказать позитивное влияние на ХАМАС. По мнению дипломата, влияние РФ может сыграть позитивную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта. Информацию сообщает РИА Новости.
«Если кто-то может повлиять на такие организации (как ХАМАС — прим. ред.), включая Россию, — это позитивно», — заявил Бен Цви.Ранее сообщалось, что израильские больницы отказываются лечить раненых боевиков ХАМАС, взятых в плен. Это следует из распоряжения Министра здравоохранения Израиля Моше Арбеля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак