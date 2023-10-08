Посол Израиля в Турции Лилиан раскрыла условия для посредничества с Палестиной

Фото: iStock/Ekaterina_Lin
Для достижения посредничества между Израилем и Палестиной необходимо завершить боевые действия. Об этом в беседе с агентством Reuters заявила посол Израиля в Турции Ирит Лилиан.
Она отметила, что сейчас ещё не настало время для посредничества. Прежде всего необходимо вернуть заложников и прекратить обстрелы.
Лишь после выполнения этих пунктов может заходить речь о посредничестве и его участниках.
Также посол добавила, что боевики палестинского движения ХАМАС не должны находиться на территории Турции и других государств.
Ранее президент Палестины Махмуд Аббас потребовал от международного сообщества вмешательства в ситуацию с Израилем, который отказывается выполнять свои обязательства перед рядовыми палестинцами.
Читайте также:
Президент Палестины Аббас обратился за помощью к международному сообществу
Папа Римский прокомментировал ситуацию в Израиле
i24: Израильская армия ведет тяжелые бои со сторонниками ХАМАС в общине Маген
Лишь после выполнения этих пунктов может заходить речь о посредничестве и его участниках.
Ранее президент Палестины Махмуд Аббас потребовал от международного сообщества вмешательства в ситуацию с Израилем, который отказывается выполнять свои обязательства перед рядовыми палестинцами.
Читайте также:
Президент Палестины Аббас обратился за помощью к международному сообществу
Папа Римский прокомментировал ситуацию в Израиле
i24: Израильская армия ведет тяжелые бои со сторонниками ХАМАС в общине Маген
Анастасия Чинкова