Посол Израиля во Франции заявил, что ЦАХАЛ ещё не начал наземную операцию в Газе

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Расширение действий наземных сил Израиля в секторе Газа не означает никакого масштабного вторжения, сейчас армия только готовится к наземной операции. Об этом в интервью Europe 1 рассказал посол Израиля в Париже Рафаэль Морав.
По его словам, происходящие сейчас масштабные удары Израиля по сектору Газа — это как раз «часть подготовки». Сама наземная операция состоится, но она будет ограниченной.
Напомним, что всего за несколько часов до начала волны воздушных ударов по сектору Газа и анонса расширения действий наземных сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), представители израильских военных официально сообщили, что штаб палестинской группировки ХАМАС расположен под крупнейшей в анклаве больницей — госпиталем «Аль-Шифа».
При этом члены ХАМАС готовы к масштабной сухопутной операции Израиля и имеют достаточно запасов, чтобы месяцами находиться в тоннелях под сектором Газа. Об этом в интервью британской Financial Times (FT), взятом ещё до того, как армия Израиля объявила о расширении сухопутной операции, заявил глава Национального бюро ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака.
Ранее корреспондент CNN рассказал, что на границе Израиля и сектора Газа идут танковые обстрелы. Он также заявил о множественных повреждениях сообщается в секторе Газа и городе Газа. В тоже время в самом анклаве заявили о серии мощных взрывов. Отмечается, что нынешняя атака на анклав может быть самой сильной с начала эскалации палестино-израильского конфликта.
В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что расширяет масштаб наземных маневров в секторе Газа. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения. Некоторые СМИ уже сообщают о начале наземной операции, анонсированной Израилем.
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«Центр управления и связи ХАМАС находится под крупнейшей больницей в секторе Газа. Операция должна проводиться на месте, хирургическим путем, чтобы избежать жертв среди гражданского населения», — объяснил посол.
При этом члены ХАМАС готовы к масштабной сухопутной операции Израиля и имеют достаточно запасов, чтобы месяцами находиться в тоннелях под сектором Газа. Об этом в интервью британской Financial Times (FT), взятом ещё до того, как армия Израиля объявила о расширении сухопутной операции, заявил глава Национального бюро ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака.
Ранее корреспондент CNN рассказал, что на границе Израиля и сектора Газа идут танковые обстрелы. Он также заявил о множественных повреждениях сообщается в секторе Газа и городе Газа. В тоже время в самом анклаве заявили о серии мощных взрывов. Отмечается, что нынешняя атака на анклав может быть самой сильной с начала эскалации палестино-израильского конфликта.
В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что расширяет масштаб наземных маневров в секторе Газа. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения. Некоторые СМИ уже сообщают о начале наземной операции, анонсированной Израилем.
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Артем Путинцев