Посол Келин: Риторика Британии в отношении Украины меняется после провалов ВСУ

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Британская риторика в отношении Украины меняется на фоне отсутствия успехов по ходу контрнаступления ВСУ. Теперь Лондон призывает быть готовыми к затяжному противостоянию.
Дипломат рассказал, что в публичном пространстве английские политики по-прежнему демонстрируют воинственность и бескомпромиссность в вопросах поддержки Киева. Однако в частных беседах некоторые собеседники российского посольства говорят о некоторых размышлениях на тему мирного урегулирования украинского кризиса. Андрей Келин подчеркнул, что все подобные разговоры носят закрытый характер.
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Александр Бойцов