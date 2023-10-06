Посол Кипра Йоргаллис прибыл в МИД России и провел там 20 минут

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Посол Кипра Кипрос Йоргалли прибыл по вызову в министерство иностранных дел России и пробыл там всего 20 минут. Об этом сообщает издание РИА Новости.
По информации издания, дипломата вызвали в МИД по причине связи с задержанным в республике корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка. Йоргалли прибыл в здание ведомства и покинул его уже спустя 20 минут и не стал отвечать на вопросы журналистов.
Ранее в российском посольстве в Норвегии сообщалось, что чиновники страны манипулируют фактами истории, и позволяют себе неслыханные выпады в адрес России.
Также, ранее российское дипломатическое представительство в Канаде направило ноту правительству государства из-за приветствия в парламенте Канады украинского нациста, который в годы Второй мировой войны служил в дивизии СС «Галичина». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак