Посол Мацегора: Ким Чен Ына очень интересует Россия и сотрудничество с ней

Oleksii Liskonih
Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в РФ проявляет большое внимание к стране. Об этом посол сообщил журналистам.
По словам Мацегоры, Ким Чен Ын очень заинтересован различными аспектами сотрудничества России с КНДР. Он также подчеркнул, что основные направления для обсуждений были определены во время встречи Ким Чен Ына с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию «Артём-Приморский — 1» в Приморье, где его встретили представители властей и ученики местной школы.
Ким Чен Ын также посетил военный фрегат России под названием «Маршал Шапошников». В рамках своего визита корейский лидер внёс свои комментарии в книгу почётных посетителей.
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Ранее сообщалось о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию «Артём-Приморский — 1» в Приморье, где его встретили представители властей и ученики местной школы.
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Екатерина Коршунова