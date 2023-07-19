Посол Нечаев: ФРГ выслала более 70 российских дипломатов, с семьями счет идет на сотни

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Посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил в интервью Lenta.ru, что в 2022 и 2023 годах ФРГ выдворила из страны около 70 российских дипломатов. Вместе с семьями их счет, по словам посла, идет на сотни.
Власти Германии также отозвали согласие на работу в стране у четырех из пяти российских консульств — в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. До конца 2023 года они прекратят свою деятельность, хотя были готовы функционировать даже после высылки сотрудников. Останутся работать только лишь посольство в Берлине и генеральное консульство в Бонне.
Такие действия последовали в ответ на решение Москвы ограничить количество сотрудников дипломатических представительств. Сообщалось, что несколько сотен дипломатов, учителей и сотрудников культурного центра имени Гёте до конца мая должны покинуть Россию. По мнению российской стороны, правительство ФРГ направило в Россию в 2 раза больше служащих, чем РФ — в Германию. И в апреле МИД РФ сократило численность сотрудников немецких учреждений и культурных организаций в ответ на высылку российских дипломатов.
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Такие действия последовали в ответ на решение Москвы ограничить количество сотрудников дипломатических представительств. Сообщалось, что несколько сотен дипломатов, учителей и сотрудников культурного центра имени Гёте до конца мая должны покинуть Россию. По мнению российской стороны, правительство ФРГ направило в Россию в 2 раза больше служащих, чем РФ — в Германию. И в апреле МИД РФ сократило численность сотрудников немецких учреждений и культурных организаций в ответ на высылку российских дипломатов.
«Мы никогда не были инициаторами "дипломатических войн“, но, разумеется, не могли не реагировать на недружественные действия германской стороны», — отметил Нечаев, назвав высылку своих коллег безосновательной.По словам посла, такой шаг разрушает российско-германские отношения, а также ущемляет права и интересы сотни тысяч россиян, постоянно проживающих в Германии.
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