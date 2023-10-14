Посол Нофаль сообщил, что арабы не собираются покидать сектор Газа

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Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что арабы не собираются покидать сектор Газа по требованию Израиля.
ТАСС передаёт его слова: «Это наша земля, наша родина, наши дома. Почему мы должны пойти на Синайский полуостров?», — спрашивает Абдель Хафиз Нофаль.Ранее спикер Армии обороны Израиля, ЦАХАЛ, Авихай Адраи заявил, что палестинцам будут предоставлены 6 часов для эвакуации на юг сектора Газа перед наземной операции Израиля. Данный срок истечёт в 16:00 (мск) 14 октября.
Марк Маллок-Браун заявил, что, подвергая риску мирных жителей Газы, Израиль может ставить под угрозу своё будущее.
«Удары по сектору Газа и потенциальная наземная операция могут привести к большим потерям среди гражданского населения, что сыграет на руку радикалам из движению ХАМАС», - предостерегает Маллок-Браун.Читайте также:
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Мария Фирсова