Посол Норвегии вызван в МИД РФ из-за попытки срыва чествования советских воинов

Фото: istockphoto/Natalia POGODINA
В Министерство иностранных дел России был вызван посол Норвегии. Это явилось результатом попытки срыва в норвежском городе Киркенесе мероприятий по чествованию памяти советских воинов, погибших во время Второй мировой войны.
Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства. Норвежскому послу было указано на недопустимость любого ограничения прав представителей России на организацию и проведение памятных церемоний.
Напомним, мэр норвежского Киркенеса Сер-Варангер Магнус Меланд был крайне недоволен тем, что российский консул Николай Кондыгин возложил венок к мемориалу советским воинам-освободителям. Глава муниципалитета убрал его. Сообщается, что позже местная жительница водрузила венок на прежнее место.
В МИД РФ заявили, что подобные действия представителя норвежских властей являются актом вандализма, проявлением русофобии и попирают память советских солдат, погибших, спасая Европу от фашизма.
Читайте также:
NRK: Норвежский мэр убрал российский венок советским воинам-освободителям
Российский МиГ-31 сопроводил патрульный норвежский самолет над Баренцевым морем
Норвегия заплатит украинским беженцам 1500 евро, чтобы они уехали на родину
Напомним, мэр норвежского Киркенеса Сер-Варангер Магнус Меланд был крайне недоволен тем, что российский консул Николай Кондыгин возложил венок к мемориалу советским воинам-освободителям. Глава муниципалитета убрал его. Сообщается, что позже местная жительница водрузила венок на прежнее место.
Читайте также:
NRK: Норвежский мэр убрал российский венок советским воинам-освободителям
Российский МиГ-31 сопроводил патрульный норвежский самолет над Баренцевым морем
Норвегия заплатит украинским беженцам 1500 евро, чтобы они уехали на родину
Александр Бойцов