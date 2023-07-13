Посол Озеров: Россия, сотрудничая с Африкой, не требует отказаться от других отношений

Фото: iStock/iDymax
Посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель Секретариата «Форума партнерства Россия-Африка» Олег Озеров заявил, что Российское присутствие в Африке не несет никому угрозы, отношения Москвы со странами континента не направлены против них.
По его словам, Москва не требует от стран, с которыми сотрудничает, отказываться от выстраивания отношений с другими государствами, как это делает западная сторона. Посол обратил внимание на то, что Россия исходит из принципов суверенитета и равенства, а также учитывает интересы партнеров.
Читайте также:
СМИ: Попытки НАТО настроить Африку против России провалились
Патрушев: США отговаривали африканских делегатов от поездки в Россию
В ООН поддержали инициативу африканских стран по урегулированию украинского конфликта
Анастасия Крестьянова