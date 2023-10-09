Посол Палестины заявил о подготовке визита президента Аббаса в Москву

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Президент Палестины Махмуд Аббас готовится к официальному визиту в Москву, об этом сообщил посол страны Абдельхафиз Нофаль в интервью для «Россия 24».
«С Москвой мы поддерживаем ежедневные контакты. Сейчас идет подготовка к визиту президента Аббаса в Москву», - прокомментировал ситуацию Нофаль.
Он также отметил, что Палестина ценит позицию России по конфликту с Израилем.
При этом, ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что поддерживает Палестину и призвал лидеров исламских государств объединиться и остановить бомбежки мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков. Он также выразил готовность отправить в зону конфликта чеченских миротворцев.
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