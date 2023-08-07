Посол рассказал о проектах России и Катара на 160 миллиардов рублей

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Российский посол в Катаре Дмитрий Догадкин в разговоре с РИА Новости отметил, что две страны разрабатывают совместные инвестиционные инициативы на общую сумму превышающую 160 миллиардов рублей.
«Взаимодействие в области инвестирования между нашими странами активизируется. Qatar Investment Authority инвестирует в крупнейшие российские предприятия. Отмечается плодотворное сотрудничество с Российским фондом прямых инвестиций, в рамках которого рассматриваются проекты на сумму свыше 160 миллиардов рублей, что эквивалентно 7,2 миллиарда катарских риалов», — поделился Догадкин.Кроме того, он уточнил, что товарооборот между Россией и Катаром в первом квартале 2023 года достиг около 70 миллионов катарских риалов.
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