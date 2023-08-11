Посол РФ Келин: Британия не хочет рассматривать никаких мирных инициатив по Украине

Фото: iStock/andriano_cz
Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания не рассматривает и не хочет рассматривать никаких мирных инициатив по Украине. Об этом он заявил в интервью египетскому телеканалу Al-Qahera News.
Келин также добавил, что Британия стремится к лидерству в накачивании Киева вооружением. Посол России в Лондоне отметил, что Великобритания и США начали делать из Украины так называемую «антиРоссию» еще до 2014 года.
Напомним, ранее военный эксперт Питер Сучиу сообщил, что Украина теряет важные для наступления танки Leopard 2 при попытке преодолеть хорошо подготовленную российскую линию обороны. Сичиу отметил, что большое количество танков не помогло ВСУ перейти в наступление. Он также добавил, что украинское контрнаступление оказалось не таким успешным, как ожидал украинский лидер Владимир Зеленский.
Читайте также:
ВСУ потеряли Leopard 2 при попытке прорвать линию обороны России
ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе Запорожья
Председатель ОБСЕ Османи высказался за скорейшее завершение конфликта на Украине
«Они здесь то, что мы называем запевалы, и во многом инициаторы продолжения конфликта», — подчеркнул Келин.
Читайте также:
ВСУ потеряли Leopard 2 при попытке прорвать линию обороны России
ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе Запорожья
Председатель ОБСЕ Османи высказался за скорейшее завершение конфликта на Украине
Екатерина Коршунова